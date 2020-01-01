Троє померлих через коронавірус на Волині – люди пенсійного віку з супутніми хворобами. ОНОВЛЕНО





Про це



Зокрема, інформують, що померла жінка з Володимир-Волинського району, якій було 86 років, житель Ковельського району, віком 76 років та чоловік з Ратнівського району, віком 69 років (село Замшани). Усі вони мали супутні хронічні захворювання.



Нагадаємо, мерія Володимира-Волинського повідомляла про те, що у жительки міста коронавірус виявили посмертно. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані.



Повідомляють також, що показник інцидентності за останніх 7 днів у Волинській області становить 32,97 на 100 тисяч населення. Лише на 6 із 18 адміністративних територій області показник інцидентності не перевищує 12 на 100 тис. населення.



Найвищі показники інцидентності: у Володимир-Волинському районі – 108,3, Ківерцівському районі – 61,35, Любешівському – 45,6, Ратнівському районі – 42,47. В м. Луцьку показник становить – 32,1.



ОНОВЛЕНО



Як повідомила під час брифінгу 17 червня головний державний санітарний лікар області Наталія Янко, двоє хворих мали захворювання серцево-судинної системи, ще один – цукровий діабет та бронхіальну астму.



За її словами, житель Ковеля захворів 3 червня, лікувався самостійно й довгий час нікуди не звертався. Лише 11 червня чоловік був госпіталізований в ковельську лікарню, де і помер.



Житель Ратнівського району захворів 5 червня. Довгий час не звертався до медиків. Лише 14 червня звернувся до Ратнівської центральної районної лікарні, де і помер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі троє померлих від ускладнень коронавірусу за останню добу на Волині – люди пенсійного віку та з супутніми хворобами.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Зокрема, інформують, що померла жінка з Володимир-Волинського району, якій було 86 років, житель Ковельського району, віком 76 років та чоловік з Ратнівського району, віком 69 років (село Замшани). Усі вони мали супутні хронічні захворювання.Нагадаємо, мерія Володимира-Волинського повідомляла про те, що у жительки міста коронавірус. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані.Повідомляють також, що показник інцидентності за останніх 7 днів у Волинській області становить 32,97 на 100 тисяч населення. Лише на 6 із 18 адміністративних територій області показник інцидентності не перевищує 12 на 100 тис. населення.Найвищі показники інцидентності: у Володимир-Волинському районі – 108,3, Ківерцівському районі – 61,35, Любешівському – 45,6, Ратнівському районі – 42,47. В м. Луцьку показник становить – 32,1.ОНОВЛЕНОЯк повідомила під час брифінгу 17 червня головний державний санітарний лікар області, двоє хворих мали захворювання серцево-судинної системи, ще один – цукровий діабет та бронхіальну астму.За її словами, житель Ковеля захворів 3 червня, лікувався самостійно й довгий час нікуди не звертався. Лише 11 червня чоловік був госпіталізований в ковельську лікарню, де і помер.Житель Ратнівського району захворів 5 червня. Довгий час не звертався до медиків. Лише 14 червня звернувся до Ратнівської центральної районної лікарні, де і помер.

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