Троє померлих через коронавірус на Волині – люди пенсійного віку з супутніми хворобами. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:18
Усі троє померлих від ускладнень коронавірусу за останню добу на Волині – люди пенсійного віку та з супутніми хворобами.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зокрема, інформують, що померла жінка з Володимир-Волинського району, якій було 86 років, житель Ковельського району, віком 76 років та чоловік з Ратнівського району, віком 69 років (село Замшани). Усі вони мали супутні хронічні захворювання.
Нагадаємо, мерія Володимира-Волинського повідомляла про те, що у жительки міста коронавірус виявили посмертно. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані.
Повідомляють також, що показник інцидентності за останніх 7 днів у Волинській області становить 32,97 на 100 тисяч населення. Лише на 6 із 18 адміністративних територій області показник інцидентності не перевищує 12 на 100 тис. населення.
Найвищі показники інцидентності: у Володимир-Волинському районі – 108,3, Ківерцівському районі – 61,35, Любешівському – 45,6, Ратнівському районі – 42,47. В м. Луцьку показник становить – 32,1.
ОНОВЛЕНО
Як повідомила під час брифінгу 17 червня головний державний санітарний лікар області Наталія Янко, двоє хворих мали захворювання серцево-судинної системи, ще один – цукровий діабет та бронхіальну астму.
За її словами, житель Ковеля захворів 3 червня, лікувався самостійно й довгий час нікуди не звертався. Лише 11 червня чоловік був госпіталізований в ковельську лікарню, де і помер.
Житель Ратнівського району захворів 5 червня. Довгий час не звертався до медиків. Лише 14 червня звернувся до Ратнівської центральної районної лікарні, де і помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зокрема, інформують, що померла жінка з Володимир-Волинського району, якій було 86 років, житель Ковельського району, віком 76 років та чоловік з Ратнівського району, віком 69 років (село Замшани). Усі вони мали супутні хронічні захворювання.
Нагадаємо, мерія Володимира-Волинського повідомляла про те, що у жительки міста коронавірус виявили посмертно. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані.
Повідомляють також, що показник інцидентності за останніх 7 днів у Волинській області становить 32,97 на 100 тисяч населення. Лише на 6 із 18 адміністративних територій області показник інцидентності не перевищує 12 на 100 тис. населення.
Найвищі показники інцидентності: у Володимир-Волинському районі – 108,3, Ківерцівському районі – 61,35, Любешівському – 45,6, Ратнівському районі – 42,47. В м. Луцьку показник становить – 32,1.
ОНОВЛЕНО
Як повідомила під час брифінгу 17 червня головний державний санітарний лікар області Наталія Янко, двоє хворих мали захворювання серцево-судинної системи, ще один – цукровий діабет та бронхіальну астму.
За її словами, житель Ковеля захворів 3 червня, лікувався самостійно й довгий час нікуди не звертався. Лише 11 червня чоловік був госпіталізований в ковельську лікарню, де і помер.
Житель Ратнівського району захворів 5 червня. Довгий час не звертався до медиків. Лише 14 червня звернувся до Ратнівської центральної районної лікарні, де і помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку на коронавірус захворіли працівники фірми «Агро Р»
Сьогодні, 13:18
У яких селах Ратнівського району найбільше хворіють на COVID-19
Сьогодні, 11:52
Коментарі 1
То хтось сидів днями та ночами та придумав таку заразу (коронавірус), щоб всі пенсіонери років так через 3-5 пішли на той світ. От молодець, сидів думав, мріяв та придумав як світ позбавити непрацюючих і хворих літніх мешканців платети Земля.
Вибір редактора
Останні новини
МВС вирішило ускладнити ввезення авто з-за кордону
Сьогодні, 12:39
У Дрогобичі чоловік стріляв з автомата посеред вулиці. ФОТО
Сьогодні, 12:28
Троє померлих через коронавірус на Волині – люди пенсійного віку з супутніми хворобами. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:18
На Волині затримали бус з дубовими колодами
Сьогодні, 12:16
Волинська ОДА – серед найгірших у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 11:58