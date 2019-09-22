У Дрогобичі чоловік стріляв з автомата посеред вулиці. ФОТО





Інцидент трапився 16 червня в обідню пору,



За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів, а також керівництво Дрогобицького відділу поліції.



На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав з собою зброю, схожу на карабін «Сайга». Також попередньо встановили, що затриманий стріляв у повітря.



За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що посеред проїзної частини дороги на вулиці Грушевського у райцентрі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, схожої на автомат.Інцидент трапився 16 червня в обідню пору, пише ГУНП у Львівській області.За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів, а також керівництво Дрогобицького відділу поліції.На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав з собою зброю, схожу на карабін «Сайга». Також попередньо встановили, що затриманий стріляв у повітря.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.Досудове розслідування триває.

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