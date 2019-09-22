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У Дрогобичі чоловік стріляв з автомата посеред вулиці. ФОТО

У Дрогобичі чоловік стріляв з автомата посеред вулиці. ФОТО
У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що посеред проїзної частини дороги на вулиці Грушевського у райцентрі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, схожої на автомат.

Інцидент трапився 16 червня в обідню пору, пише ГУНП у Львівській області.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів, а також керівництво Дрогобицького відділу поліції.

На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав з собою зброю, схожу на карабін «Сайга». Також попередньо встановили, що затриманий стріляв у повітря.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває.

У Дрогобичі чоловік стріляв з автомата посеред вулиці. ФОТО
У Дрогобичі чоловік стріляв з автомата посеред вулиці. ФОТО

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Теги: Дрогобичі, стрілянина, поліція
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