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МВС вирішило ускладнити ввезення авто з-за кордону

МВС вирішило ускладнити ввезення авто з-за кордону
Міністерство внутрішніх справ внесло зміни щодо реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів.

На офіційному сайті відомства з'явився відповідний проєкт постанови Кабміну, - пише ТСН.

У ньому йдеться про те, що при реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів українцям потрібно буде надати офіційний переклад документів та апостиль. Додатково це обійдеться в 150-200 євро.

Проект містить таку вимогу: “якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов’язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію”.

Такими вважаються “документи, які складені за межами України за участю посадових осіб компетентних органів чи надіслані від таких органів, при умові їх перекладу на державну мову консульськими установами Міністерства іноземних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення на документах апостилю”.

Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою у відповідності з вимогами “Конвенції про правову допомогу та правові взаємовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” від 22 січня 1993 року, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України.

Таким чином, якщо цю постанову приймуть, власник автомобіля, привезеного з іншої країни, має надати в Сервісний центр офіційно перекладений та завірений апостилем документ про перехід власності на автомобіль.

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Теги: авто, кордон, зміни, Україна, реєстрація
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