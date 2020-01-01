Волинянка ненавмисне видала поліцейським сина, який зберігав бурштин
Сьогодні, 12:57
Правоохоронці вилучили майже кілограм бурштину у жителя Любешівського району.
Так, 16 червня, до поліції надійшло повідомлення від 57-річної жительки району про крадіжку, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Під час розмови з потерпілою правоохоронці помітили у будинку дві скляні банки, наповнені камінням, схожим на бурштин-сирець, вагою близько 1 кг.
Виявлене вилучили та направили на дослідження.
З’ясувалося, що бурштин належить 36-річному сину заявниці, раніше судимому за порушення правил охорони або використання надр.
За фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого повторно, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Так, 16 червня, до поліції надійшло повідомлення від 57-річної жительки району про крадіжку, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Під час розмови з потерпілою правоохоронці помітили у будинку дві скляні банки, наповнені камінням, схожим на бурштин-сирець, вагою близько 1 кг.
Виявлене вилучили та направили на дослідження.
З’ясувалося, що бурштин належить 36-річному сину заявниці, раніше судимому за порушення правил охорони або використання надр.
За фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого повторно, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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