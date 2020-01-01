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Волинянка ненавмисне видала поліцейським сина, який зберігав бурштин

Волинянка ненавмисне видала поліцейським сина, який зберігав бурштин
Правоохоронці вилучили майже кілограм бурштину у жителя Любешівського району.

Так, 16 червня, до поліції надійшло повідомлення від 57-річної жительки району про крадіжку, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Під час розмови з потерпілою правоохоронці помітили у будинку дві скляні банки, наповнені камінням, схожим на бурштин-сирець, вагою близько 1 кг.

Виявлене вилучили та направили на дослідження.

З’ясувалося, що бурштин належить 36-річному сину заявниці, раніше судимому за порушення правил охорони або використання надр.

За фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого повторно, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.




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Теги: бурштин, волинянин, поліція
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