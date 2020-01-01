На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 16 червня, близько 13-ї години,



Поліцейські Рокитнівського відділення на місці події встановили, що 47-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, житель Сарн, не врахував стан дорожнього покриття у зв’язку з дощовою погодою, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив з’їзд мікроавтобуса у кювет, боком зачепивши дерево.



Унаслідок ДТП до Рокитнівської лікарні доставили двох пасажирів: у 19-річного жителя Сарненського району діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плечової кістки. У 60-річної сарненчанки попередньо виявили забої та перелом руки. Після надання першочергової допомоги їх відправили на лікування у медзаклад за місцем проживання.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Водій за результатами освідування у медзакладі був тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Дерть мікроавтобус Mercedes-Benz Vito злетів у кювет та зачепив дерево.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 16 червня, близько 13-ї години, повідомляє сектор комунікації поліції у Рівненській області.Поліцейські Рокитнівського відділення на місці події встановили, що 47-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, житель Сарн, не врахував стан дорожнього покриття у зв’язку з дощовою погодою, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив з’їзд мікроавтобуса у кювет, боком зачепивши дерево.Унаслідок ДТП до Рокитнівської лікарні доставили двох пасажирів: у 19-річного жителя Сарненського району діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плечової кістки. У 60-річної сарненчанки попередньо виявили забої та перелом руки. Після надання першочергової допомоги їх відправили на лікування у медзаклад за місцем проживання.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Водій за результатами освідування у медзакладі був тверезий.

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