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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Дерть мікроавтобус Mercedes-Benz Vito злетів у кювет та зачепив дерево.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 16 червня, близько 13-ї години, повідомляє сектор комунікації поліції у Рівненській області.

Поліцейські Рокитнівського відділення на місці події встановили, що 47-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, житель Сарн, не врахував стан дорожнього покриття у зв’язку з дощовою погодою, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив з’їзд мікроавтобуса у кювет, боком зачепивши дерево.

Унаслідок ДТП до Рокитнівської лікарні доставили двох пасажирів: у 19-річного жителя Сарненського району діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плечової кістки. У 60-річної сарненчанки попередньо виявили забої та перелом руки. Після надання першочергової допомоги їх відправили на лікування у медзаклад за місцем проживання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водій за результатами освідування у медзакладі був тверезий.

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненська область, постраждалі
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