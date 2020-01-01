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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку на коронавірус захворіли працівники фірми «Агро Р»

У Луцьку на коронавірус захворіли працівники фірми «Агро Р»
У Луцьку за останню добу виявили 10 нових випадків інфікування коронавірусом, які підтверджені методом ПЛР.

Про це сьогодні, 17 червня, під час брифінгу повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, епідемічна ситуація в області залишається нестійкою. Тенденції до зниження наразі немає.

Наталія Янко також інформувала, що серед 10 нововиявлених хворих – троє працюючих, в тому числі – працівники фірми «Агро Р», яке займається продажем сільськогосподарської продукції. Також 4 інфікованих особи за останню добу виявили у сімейних вогнищах, з них 5 дітей.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків інфікування коронавірусом, які підтверджені методом ПЛР.

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Теги: Агро Р, Волинь, коронавірус, хворі
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