На Волині судили матір, бо її неповнолітній син побив людину





Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



На жінку у грудні минулого року вже накладали адміністративне стягнення за невиконання батьківських обов'язків. 21 квітня близько 22:00 у місті Рожище на вулиці Промисловій неповнолітній син пенсіонерки наніс тілесні ушкодження іншій людині.



У судовому засіданні підсудна свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.



Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 184 Адміністративного кодесу та накласти 1 700 гривень штрафу. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі судили пенсіонерку, неповнолітній син якої вчинив бійку.Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище На жінку у грудні минулого року вже накладали адміністративне стягнення за невиконання батьківських обов'язків. 21 квітня близько 22:00 у місті Рожище на вулиці Промисловій неповнолітній син пенсіонерки наніс тілесні ушкодження іншій людині.У судовому засіданні підсудна свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 184 Адміністративного кодесу та накласти 1 700 гривень штрафу. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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