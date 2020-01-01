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На Волині судили матір, бо її неповнолітній син побив людину

На Волині судили матір, бо її неповнолітній син побив людину
У Рожищенському районі судили пенсіонерку, неповнолітній син якої вчинив бійку.

Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

На жінку у грудні минулого року вже накладали адміністративне стягнення за невиконання батьківських обов'язків. 21 квітня близько 22:00 у місті Рожище на вулиці Промисловій неповнолітній син пенсіонерки наніс тілесні ушкодження іншій людині.

У судовому засіданні підсудна свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.

Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 184 Адміністративного кодесу та накласти 1 700 гривень штрафу. Також вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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Теги: суд, волинянка, син, бійка
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