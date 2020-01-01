На частині Старого ринку лишилося менше ста контейнерів: ситуація станом на 17 червня
Сьогодні, 13:30
Роботи із очищення території прилеглої до Луцького замку від незаконних тимчасових споруд та конструкцій Старого ринку тривають.
Із лютого 2020-го року, коли департамент муніципальної варти розпочав демонтажні роботи, до 17 червня встигли перевезти 520 об’єктів, – повідомляють на сайті департаменту муніципальної варти Луцька у Facebook.
Демонтують об’єкти на лівій частині ринку на земельних ділянках загальною площею понад 1,1256 га, які перебували (перебувають) в оренді КП «Луцькі ринки», ФОП Пахолко Любомир Петрович, ПФ «Скорпіон сервіс» та ТзОВ «МТС-Агросервіс (в останніх документи на землю були відсутні).
До початку демонтажних робіт на цій території знаходилось понад 600 торгових контейнерів.
Станом на сьогодні більшу частину вказаної території вже очистили.
Зокрема з території:
- КП Луцькі ринки 364 - об’єкти;
- ПФ «Скорпіон Сервіс» - 10 об’єктів;
- ТзОВ «МТС-Агросервіс» - 21 об’єкт;
- ФОП Пахолко Л.П. – 125 об’єктів.
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Наразі тривають роботи з перевезення контейнерів з території підприємця Пахолка Л.П., на якій залишається 85 тимчасових споруд, а також роботи із демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд, які знаходяться з правої частини ринку на вул. Замковій, на земельній ділянці, яка раніше перебувала в оренді Волинської облспоживспілки.
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Із лютого 2020-го року, коли департамент муніципальної варти розпочав демонтажні роботи, до 17 червня встигли перевезти 520 об’єктів, – повідомляють на сайті департаменту муніципальної варти Луцька у Facebook.
Демонтують об’єкти на лівій частині ринку на земельних ділянках загальною площею понад 1,1256 га, які перебували (перебувають) в оренді КП «Луцькі ринки», ФОП Пахолко Любомир Петрович, ПФ «Скорпіон сервіс» та ТзОВ «МТС-Агросервіс (в останніх документи на землю були відсутні).
До початку демонтажних робіт на цій території знаходилось понад 600 торгових контейнерів.
Станом на сьогодні більшу частину вказаної території вже очистили.
Зокрема з території:
- КП Луцькі ринки 364 - об’єкти;
- ПФ «Скорпіон Сервіс» - 10 об’єктів;
- ТзОВ «МТС-Агросервіс» - 21 об’єкт;
- ФОП Пахолко Л.П. – 125 об’єктів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через демонтаж Старого ринку перекрили рух вулицею.
Наразі тривають роботи з перевезення контейнерів з території підприємця Пахолка Л.П., на якій залишається 85 тимчасових споруд, а також роботи із демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд, які знаходяться з правої частини ринку на вул. Замковій, на земельній ділянці, яка раніше перебувала в оренді Волинської облспоживспілки.
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