На частині Старого ринку лишилося менше ста контейнерів: ситуація станом на 17 червня





Із лютого 2020-го року, коли департамент муніципальної варти розпочав демонтажні роботи, до 17 червня встигли перевезти 520 об’єктів, –



Демонтують об’єкти на лівій частині ринку на земельних ділянках загальною площею понад 1,1256 га, які перебували (перебувають) в оренді КП «Луцькі ринки», ФОП Пахолко Любомир Петрович, ПФ «Скорпіон сервіс» та ТзОВ «МТС-Агросервіс (в останніх документи на землю були відсутні).



До початку демонтажних робіт на цій території знаходилось понад 600 торгових контейнерів.



Станом на сьогодні більшу частину вказаної території вже очистили.

Зокрема з території:



- КП Луцькі ринки 364 - об’єкти;

- ПФ «Скорпіон Сервіс» - 10 об’єктів;

- ТзОВ «МТС-Агросервіс» - 21 об’єкт;

- ФОП Пахолко Л.П. – 125 об’єктів.



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Наразі тривають роботи з перевезення контейнерів з території підприємця Пахолка Л.П., на якій залишається 85 тимчасових споруд, а також роботи із демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд, які знаходяться з правої частини ринку на вул. Замковій, на земельній ділянці, яка раніше перебувала в оренді Волинської облспоживспілки.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботи із очищення території прилеглої до Луцького замку від незаконних тимчасових споруд та конструкцій Старого ринку тривають.Із лютого 2020-го року, коли департамент муніципальної варти розпочав демонтажні роботи, до 17 червня встигли перевезти 520 об’єктів, – повідомляють на сайті департаменту муніципальної варти Луцька у Facebook.Демонтують об’єкти на лівій частині ринку на земельних ділянках загальною площею понад 1,1256 га, які перебували (перебувають) в оренді КП «Луцькі ринки», ФОП Пахолко Любомир Петрович, ПФ «Скорпіон сервіс» та ТзОВ «МТС-Агросервіс (в останніх документи на землю були відсутні).До початку демонтажних робіт на цій території знаходилось понад 600 торгових контейнерів.Станом на сьогодні більшу частину вказаної території вже очистили.Зокрема з території:- КП Луцькі ринки 364 - об’єкти;- ПФ «Скорпіон Сервіс» - 10 об’єктів;- ТзОВ «МТС-Агросервіс» - 21 об’єкт;- ФОП Пахолко Л.П. – 125 об’єктів.Наразі тривають роботи з перевезення контейнерів з території підприємця Пахолка Л.П., на якій залишається 85 тимчасових споруд, а також роботи із демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд, які знаходяться з правої частини ринку на вул. Замковій, на земельній ділянці, яка раніше перебувала в оренді Волинської облспоживспілки.

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