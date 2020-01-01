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Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО

Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
17-го травня о 8-й ранку під ДП "Волиньвугілля" зібралися шахтарі, які не хочуть бачити керівником підприємства Юрія Благуту.

Про це повідомляє "БУГ".

Нагадаємо, за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня виконуючим обов’язки гендиректора "Волиньвугілля" призначили директора львівської шахти “Надія”.

За інформацією місцевих ЗМІ, він у березні був затриманий на хабарі під час чергового траншу за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.

Сповіщення про проведення безстрокової акції гірники надіслали в усі необхідні інстанції. В акції беруть участь працівники і шахти №9, і “Бужанської”.

Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська» Тарас Біляк, на копальнях відбулися збори колективів, на яких вирішили приїхати під "Волиньвугілля" на протест щодо недопущення Благути керувати підприємством.

“Зібралося близько 50 чоловік, інші чекають дзвінка. Якщо приїде Благута – долучаться до акції. Ми не хочемо бачити хабарника на посаді гендиректора. І Володимира Юрківа також, якого за наказом Міністерства увільнили, також не бажаємо. Взагалі наша думка, що ДП потрібно розформувати”, – розповів Біляк.

Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО



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Теги: новий гендиректор, Волиньвугілля, мітинг
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