Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
Сьогодні, 13:40
17-го травня о 8-й ранку під ДП "Волиньвугілля" зібралися шахтарі, які не хочуть бачити керівником підприємства Юрія Благуту.
Про це повідомляє "БУГ".
Нагадаємо, за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня виконуючим обов’язки гендиректора "Волиньвугілля" призначили директора львівської шахти “Надія”.
За інформацією місцевих ЗМІ, він у березні був затриманий на хабарі під час чергового траншу за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.
Сповіщення про проведення безстрокової акції гірники надіслали в усі необхідні інстанції. В акції беруть участь працівники і шахти №9, і “Бужанської”.
Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська» Тарас Біляк, на копальнях відбулися збори колективів, на яких вирішили приїхати під "Волиньвугілля" на протест щодо недопущення Благути керувати підприємством.
“Зібралося близько 50 чоловік, інші чекають дзвінка. Якщо приїде Благута – долучаться до акції. Ми не хочемо бачити хабарника на посаді гендиректора. І Володимира Юрківа також, якого за наказом Міністерства увільнили, також не бажаємо. Взагалі наша думка, що ДП потрібно розформувати”, – розповів Біляк.
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Про це повідомляє "БУГ".
Нагадаємо, за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня виконуючим обов’язки гендиректора "Волиньвугілля" призначили директора львівської шахти “Надія”.
За інформацією місцевих ЗМІ, він у березні був затриманий на хабарі під час чергового траншу за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.
Сповіщення про проведення безстрокової акції гірники надіслали в усі необхідні інстанції. В акції беруть участь працівники і шахти №9, і “Бужанської”.
Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська» Тарас Біляк, на копальнях відбулися збори колективів, на яких вирішили приїхати під "Волиньвугілля" на протест щодо недопущення Благути керувати підприємством.
“Зібралося близько 50 чоловік, інші чекають дзвінка. Якщо приїде Благута – долучаться до акції. Ми не хочемо бачити хабарника на посаді гендиректора. І Володимира Юрківа також, якого за наказом Міністерства увільнили, також не бажаємо. Взагалі наша думка, що ДП потрібно розформувати”, – розповів Біляк.
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