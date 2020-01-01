Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО

Юрія Благуту.



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Нагадаємо, за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня виконуючим обов’язки гендиректора "Волиньвугілля" призначили директора львівської шахти “Надія”.



За інформацією місцевих ЗМІ, він у березні був затриманий на хабарі під час чергового траншу за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.



Сповіщення про проведення безстрокової акції гірники надіслали в усі необхідні інстанції. В акції беруть участь працівники і шахти №9, і “Бужанської”.



Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська» Тарас Біляк, на копальнях відбулися збори колективів, на яких вирішили приїхати під "Волиньвугілля" на протест щодо недопущення Благути керувати підприємством.



“Зібралося близько 50 чоловік, інші чекають дзвінка. Якщо приїде Благута – долучаться до акції. Ми не хочемо бачити хабарника на посаді гендиректора. І Володимира Юрківа також, якого за наказом Міністерства увільнили, також не бажаємо. Взагалі наша думка, що ДП потрібно розформувати”, – розповів Біляк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го травня о 8-й ранку під ДП "Волиньвугілля" зібралися шахтарі, які не хочуть бачити керівником підприємстваПро це повідомляє "БУГ". Нагадаємо, за наказом Міністерства енергетикипризначили директора львівської шахти “Надія”.За інформацією місцевих ЗМІ, він у березні був затриманий на хабарі під час чергового траншу за реалізацію вугілля за зниженою ціною та без належних бухгалтерських документів.Сповіщення про проведення безстрокової акції гірники надіслали в усі необхідні інстанції. В акції беруть участь працівники і шахти №9, і “Бужанської”.Як розповів голова профспілки шахти №9 «Нововолинська», на копальнях відбулися збори колективів, на яких вирішили приїхати під "Волиньвугілля" на протест щодо недопущення Благути керувати підприємством.“Зібралося близько 50 чоловік, інші чекають дзвінка. Якщо приїде Благута – долучаться до акції. Ми не хочемо бачити хабарника на посаді гендиректора. І Володимира Юрківа також, якого за наказом Міністерства увільнили, також не бажаємо. Взагалі наша думка, що ДП потрібно розформувати”, – розповів Біляк.

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