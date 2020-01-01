«Аби діти залишилися працювати на Батьківщині»: як сім'я з Волині відкрила власний молочний бізнес. ВІДЕО

Ігора Юхимчука має молочну ферму у селі Рачин, що в Горохівському районі. На Волині таких – всього три.



Про це



Каже: досвід фермерства перебрав в батька, а першу власну корівку отримав після одруження – подарунок зробила бабця дружини. З тих пір багато років родина тримала до півтора десятка худоби. Молоко просто возили на базар, де воно далеко не завжди знаходило своїх покупців. А доїти корів доводилося вручну.



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Вихід знайшовся: товариство «Укрмілкінвест» запропонувало селянам створити власну молочну ферму. Компанія дала обладнання та безвідсотковий кредит на кілька років. За ці гроші прямо на своєму обійсті Юхимчуки звели стайню та закупити худобу.



Як нині живеться сімейству – дивіться у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім’ямає молочну ферму у селі Рачин, що в Горохівському районі. На Волині таких – всього три.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".Каже: досвід фермерства перебрав в батька, а першу власну корівку отримав після одруження – подарунок зробила бабця дружини. З тих пір багато років родина тримала до півтора десятка худоби. Молоко просто возили на базар, де воно далеко не завжди знаходило своїх покупців. А доїти корів доводилося вручну.Вихід знайшовся: товариство «Укрмілкінвест» запропонувало селянам створити власну молочну ферму. Компанія дала обладнання та безвідсотковий кредит на кілька років. За ці гроші прямо на своєму обійсті Юхимчуки звели стайню та закупити худобу.Як нині живеться сімейству – дивіться у сюжеті:

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