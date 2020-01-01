В Україні карантин продовжать до серпня, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що, враховуючи зростання кількості хворих на коронавірус в Україні, уряд продовжить адаптивний карантин до 31 липня 2020 року.



Про це він сказав під час засідання уряду 17 червня,



"4853 людини захворіли на коронавірус за останні 7 днів. І це найбільше число за весь час пандемії в Україні", - сказав очільник уряду та поскаржився на те, що багато українців нехтують карантинними заходами.



Він закликав громадян України не "відриватись від реальності" та достримуватися мосочного режиму та соціальної дистанції.



"Враховуючи зростання кількості коронахворих ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також ми розглянемо запропоновані міністерством охорони здоровя оновлений підхід до адаптивнго карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація". - сказав Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністрзаявив, що, враховуючи зростання кількості хворих на коронавірус в Україні, уряд продовжить адаптивний карантин до 31 липня 2020 року.Про це він сказав під час засідання уряду 17 червня, пише "Суспільне"."4853 людини захворіли на коронавірус за останні 7 днів. І це найбільше число за весь час пандемії в Україні", - сказав очільник уряду та поскаржився на те, що багато українців нехтують карантинними заходами.Він закликав громадян України не "відриватись від реальності" та достримуватися мосочного режиму та соціальної дистанції."Враховуючи зростання кількості коронахворих ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також ми розглянемо запропоновані міністерством охорони здоровя оновлений підхід до адаптивнго карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація". - сказав Шмигаль.

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