Зарплати лікарів другої ланки в Україні планують підвищити з 1 вересня

Володимир Зеленський наголошує, що зарплата лікарів другої ланки в Україні нині одна з найнижчих, що неприпустимо для цивілізованої країни, а тим більше – в умовах ускладненої епідемічної ситуації.



Про це він говорив на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням, –



Глава держави обговорив можливості підвищення заробітних плат лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), з 1 вересня цього року, допоки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.



«Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні, – зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати», – наголосив Володимир Зеленський.



Урядовці представили цифри, які вони підготували до наради за завданням Президента. На підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.



«Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5 тисяч 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10 тисяч 500 гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів. Хто, як не ми, маємо потурбуватися про наших медиків. Сподіваюсь, з наступного року рішення буде ще ефективнішим», – зазначив президент.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов додали, що в разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тис. грн, а молодшого – наближатиметься до 6 тис. грн.



«У нашій медицині саме фахівці – те, чим ми пишаємося. В умовах застарілих лікарень, обладнання, наднизьких зарплат вони героїчно рятують життя українців. Щоб наші кваліфіковані кадри були мотивовані, не виїжджали за кордон, держава Україна повинна про них піклуватися. Підвищення зарплат – найкращий спосіб показати, що ми їх цінуємо», – наголосив Володимир Зеленський.



На нараді обговорили й епідемічну ситуацію. Президент стурбований рекордною кількістю померлих від COVID-19 за останню добу (31 особа). Главі держави доповіли, що абсолютна більшість померлих – це люди похилого віку й мали тяжкі супровідні захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українинаголошує, що зарплата лікарів другої ланки в Україні нині одна з найнижчих, що неприпустимо для цивілізованої країни, а тим більше – в умовах ускладненої епідемічної ситуації.Про це він говорив на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням, – повідомляють на сайті глави держави.Глава держави обговорив можливості підвищення заробітних плат лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), з 1 вересня цього року, допоки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.«Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні, – зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати», – наголосив Володимир Зеленський.Урядовці представили цифри, які вони підготували до наради за завданням Президента. На підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.«Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5 тисяч 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10 тисяч 500 гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів. Хто, як не ми, маємо потурбуватися про наших медиків. Сподіваюсь, з наступного року рішення буде ще ефективнішим», – зазначив президент.Прем’єр-міністр, міністр фінансівта міністр охорони здоров’ядодали, що в разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тис. грн, а молодшого – наближатиметься до 6 тис. грн.«У нашій медицині саме фахівці – те, чим ми пишаємося. В умовах застарілих лікарень, обладнання, наднизьких зарплат вони героїчно рятують життя українців. Щоб наші кваліфіковані кадри були мотивовані, не виїжджали за кордон, держава Україна повинна про них піклуватися. Підвищення зарплат – найкращий спосіб показати, що ми їх цінуємо», – наголосив Володимир Зеленський.На нараді обговорили й епідемічну ситуацію. Президент стурбований рекордною кількістю померлих від COVID-19 за останню добу (31 особа). Главі держави доповіли, що абсолютна більшість померлих – це люди похилого віку й мали тяжкі супровідні захворювання.

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