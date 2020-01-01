У Луцьку побільшає пам’яток архітектури та історії





Про це йшлося у середу, 17 червня, під час сесії Луцькради.



Начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Олександр Котис розповів, що основна мета програми – створення облікової документації на нововиявлені пам’ятки. Щороку планують «узаконювати» по 12 об’єктів, тож загалом пам’яток архітектури та історії за три роки побільшає на 36.



На реалізацію програми обліку об’єктів культурної спадщини міської територіальної громади щороку витрачатимуть по 180 тисяч гривень.

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