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Луцьким «надзвичайникам» куплять захисний одяг для дезінфекції під час епідемії COVID-19

Луцьким «надзвичайникам» куплять захисний одяг для дезінфекції під час епідемії COVID-19
У Луцьку виділили гроші на придбання захисного одягу працівникам ДСНС.

Про це йшлося у середу, 17 червня, під час сесії Луцькради.

Групам ДСНС придбають захисний одяг для проведення заключної дезінфекції в будинках міста, де виявили людей, що захворіли на COVID–19. На ці потреби витратять 40 тисяч гривень.

Гроші «зняли» з раніше передбачених на функціонування карантинних контрольно-пропускних пунктів.

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Теги: ДСНС Волинь, Луцьк, надзвичайники
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