Луцьким «надзвичайникам» куплять захисний одяг для дезінфекції під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 15:19
У Луцьку виділили гроші на придбання захисного одягу працівникам ДСНС.
Про це йшлося у середу, 17 червня, під час сесії Луцькради.
Групам ДСНС придбають захисний одяг для проведення заключної дезінфекції в будинках міста, де виявили людей, що захворіли на COVID–19. На ці потреби витратять 40 тисяч гривень.
Гроші «зняли» з раніше передбачених на функціонування карантинних контрольно-пропускних пунктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 17 червня, під час сесії Луцькради.
Групам ДСНС придбають захисний одяг для проведення заключної дезінфекції в будинках міста, де виявили людей, що захворіли на COVID–19. На ці потреби витратять 40 тисяч гривень.
Гроші «зняли» з раніше передбачених на функціонування карантинних контрольно-пропускних пунктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьким «надзвичайникам» куплять захисний одяг для дезінфекції під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 15:19
У Луцьку побільшає пам’яток архітектури та історії
Сьогодні, 15:15
Волинянина, який хотів продати ігрову приставку, ошукали через «OLX» на майже 10 тисяч гривень
Сьогодні, 15:01
В Україні карантин продовжать до серпня, – Шмигаль
Сьогодні, 14:37