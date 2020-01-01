Луцьким «надзвичайникам» куплять захисний одяг для дезінфекції під час епідемії COVID-19





Про це йшлося у середу, 17 червня, під час сесії Луцькради.



Групам ДСНС придбають захисний одяг для проведення заключної дезінфекції в будинках міста, де виявили людей, що захворіли на COVID–19. На ці потреби витратять 40 тисяч гривень.



Гроші «зняли» з раніше передбачених на функціонування карантинних контрольно-пропускних пунктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виділили гроші на придбання захисного одягу працівникам ДСНС.Про це йшлося у середу, 17 червня, під час сесії Луцькради.Групам ДСНС придбають захисний одяг для проведення заключної дезінфекції в будинках міста, де виявили людей, що захворіли на COVID–19. На ці потреби витратять 40 тисяч гривень.Гроші «зняли» з раніше передбачених на функціонування карантинних контрольно-пропускних пунктів.

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