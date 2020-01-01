У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО





Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент



“По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. По-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом. Зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде”, — сказав Шмигаль.



Він заявив, що уряд зі свого боку робитиме все, аби вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні не планується скасовувати зовнішне незалежне оцінювання.Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України, передає кореспондент УНН “По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. По-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом. Зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде”, — сказав Шмигаль.Він заявив, що уряд зі свого боку робитиме все, аби вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.

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