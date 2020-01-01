вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО

У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО
В Україні не планується скасовувати зовнішне незалежне оцінювання.

Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. По-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом. Зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде”, — сказав Шмигаль.

Він заявив, що уряд зі свого боку робитиме все, аби вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, скачування, Уряд, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За численні крадіжки та розбої двоє лучан проведуть за ґратами 7 років
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами
Сьогодні, 15:48
У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО
Сьогодні, 15:30
Луцьким «надзвичайникам» куплять захисний одяг для дезінфекції під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 15:19
У Луцьку побільшає пам’яток архітектури та історії
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого чекати абітурієнтам цьогоріч У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого чекати абітурієнтам цьогоріч
16 червень, 17:09
Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО
13 червень, 12:31
Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття
18 травень, 16:05
В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
12 травень, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водія, який відмовився проходити алкотест, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 16:35
 0
В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 16:11
 0
За численні крадіжки та розбої двоє лучан проведуть за ґратами 7 років
Сьогодні, 16:00
 0
У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами
Сьогодні, 15:48
 0
У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8