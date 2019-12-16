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За численні крадіжки та розбої двоє лучан проведуть за ґратами 7 років

За численні крадіжки та розбої двоє лучан проведуть за ґратами 7 років
За вчинення низок крадіжок та розбоїв 32-річний та 64-річний лучани втрапили за ґрати на 7 років.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Упродовж січня-лютого 2018 року раніше судимі уже чоловіки (молодший – 4 рази, старший – 9) вчинили шість крадіжок в обласному центрі Волині.

Крали вони речі переважно із автомобілів, залишених у доступних місцях без нагляду. Проте проникали і у будинки, і господарські приміщення.

Не гребували зловмисники нічим – від акумуляторних батарей до парфумів. У такий спосіб вони завдали власникам майна матеріальної шкоди на понад 18 тисяч гривень.

А 14 лютого 2018 року спільники, будучи напідпитку, у під'їзді на вулиці Кравчука у Луцьку напали на перехожого і, погрожуючи йому ножем, відібрали мобільний телефон, гроші та сумку з речами.

Затримали нападників наступного дня.

Луцький міськрайонний суд, визнавши обох лучан винними у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою та крадіжок, призначив їм покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на строк 7 років, старшому – на 7 років та 2 місяці.

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Теги: Луцьк, суд, тюрма, крадіжки
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