В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО

В Одесі у середу, 17 червня, розбився легкомоторний літак. У катастрофі загинули дві людини.Наразі на місці події працює поліція, - пише ГУНП у Одеській області.На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Згодом встановили, що обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини його падіння. Попередньо подію кваліфікували за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.Станом на 14.20 у лікарні помер другий постраждалий. Відомо, що літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом. Наразі вирішують питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих приймуть рішення про остаточну правову кваліфікацію події.