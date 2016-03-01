вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО

В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО
В Одесі у середу, 17 червня, розбився легкомоторний літак. У катастрофі загинули дві людини.

Наразі на місці події працює поліція, - пише ГУНП у Одеській області.

На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Згодом встановили, що обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини його падіння. Попередньо подію кваліфікували за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Станом на 14.20 у лікарні помер другий постраждалий. Відомо, що літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом. Наразі вирішують питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих приймуть рішення про остаточну правову кваліфікацію події.
В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одесе, літак, падіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водія, який відмовився проходити алкотест, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 16:35
В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 16:11
За численні крадіжки та розбої двоє лучан проведуть за ґратами 7 років
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами
Сьогодні, 15:48
У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Паломники-волиняни не постраждали під час падіння літака. ФОТО
01 березень, 2016, 21:39
На Луганщині поліцейський викинув дружину з балкона на очах у маленької доньки На Луганщині поліцейський викинув дружину з балкона на очах у маленької доньки
16 червень, 09:51
У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО
13 червень, 18:45
На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок
11 червень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водія, який відмовився проходити алкотест, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 16:35
 0
В Одесі розбився легкомоторний літак: загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 16:11
 0
За численні крадіжки та розбої двоє лучан проведуть за ґратами 7 років
Сьогодні, 16:00
 0
У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами
Сьогодні, 15:48
 0
У Кабміні повідомили, чи планують скасовувати ЗНО
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8