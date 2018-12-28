На Волині водія, який відмовився проходити алкотест, оштрафували на кругленьку суму





Про це йдеться у постанові Нововолинського міського суду від 9-го червня, - пише



У матеріалах справи вказано, що 7-го травня о 13:20 по вулиці Луцькій чоловік керував автомобілем Renault Master з явними ознаками алкогольного сп’яніння (порушення мови, різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода).



Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння в установленому порядку він відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



На розгляд справи порушник не з’явився. Факт вчинення цього правопорушення підтверджується матеріалами адміністративної справи та поясненнями свідка.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 130 КУпАП. Йому призначили штраф – 10 200 гривень та позбавили права керування транспортними засобами на строк один рік.



Також порушника зобов’язали сплатити на користь держави судовий збір у розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Нововолинська керував автомобілем з явними ознаками сп’яніння, але від проходження алкотесту він відмовився. Тож суд оштрафував чоловіка на 10 200 гривень та «забрав» на рік посвідчення водія.Про це йдеться у постанові Нововолинського міського суду від 9-го червня, - пише Буг. У матеріалах справи вказано, що 7-го травня о 13:20 по вулиці Луцькій чоловік керував автомобілем Renault Master з явними ознаками алкогольного сп’яніння (порушення мови, різкий запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка хода).Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння в установленому порядку він відмовився, чим порушив п.2.5 ПДР України, вчинивши правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.На розгляд справи порушник не з’явився. Факт вчинення цього правопорушення підтверджується матеріалами адміністративної справи та поясненнями свідка.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 130 КУпАП. Йому призначили штраф – 10 200 гривень та позбавили права керування транспортними засобами на строк один рік.Також порушника зобов’язали сплатити на користь держави судовий збір у розмірі 420 гривень.

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