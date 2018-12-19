Відкривають пункт пропуску «Дольськ»





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 червня, під час засідання уряду, - йдеться на сайті



«Проект акту розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.



Також він зазначив, що поновлять пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Дольськ» і «Вільча».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін відновив пішохідне сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 червня, під час засідання уряду, - йдеться на сайті МВС України. «Проект акту розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.Також він зазначив, що поновлять пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Дольськ» і «Вільча».

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