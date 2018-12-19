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Відкривають пункт пропуску «Дольськ»

Відкривають пункт пропуску «Дольськ»
Кабмін відновив пішохідне сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 червня, під час засідання уряду, - йдеться на сайті МВС України.

«Проект акту розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також він зазначив, що поновлять пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Дольськ» і «Вільча».


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Теги: пункт, пропуск, Дольськ
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