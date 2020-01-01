Де на Волині не буде світла 18 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. с.Голятин9:00-17:00с.Голятин вул.Лісова1. 9:30-16:30с.Соснина вул.Б.Хмельницького частково2. 10:00-17:00Школа,Будинок культури с.Переславичі вул.Незалежності 43-891. 09:30-17:00ПП Фарина А. М. с. Фаринки2. 09:30-17:00с. Добре1. 09:00-12:00с.Прилуцькевул.Радянська,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-414 12:00-14:00 с.Прилуцькевул.Квітнева,буд.1-30вул.Радянська3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-455 14:00-16:00 с.Прилуцькевул.Радянська4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00 ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільницясмт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка,5 ПЛ 10 кВ Л70-09 09:00-17:00ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазинФОП Скарвінко Віра Юліанівна - магазинкафе «Чевермето»ФОП Каймакова Ірина В. - СТОФОП Хойна Олег Васильовичм. Ківерцівул. Щорсавул.Чкалова,буд.2-24 вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,вул.Київська буд.81,83,85,вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Медвєвєва,вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,вул. Воровського6 ПЛ 10 кВ Л35-03 10:00-14:001. 9:00-17:00ФО Добиш В.П.Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ОСББ "Хуторяни"2. ПЛ-0,4кВ від КТП №4379:00-17:00 ФО Баглик Л.О.3. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд"Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В.ФОП Колотюк П.М.1. 9:00 – 17:00с.Коритниця вул.Шевченка, вул.Набережна, вул.Центральна і прилеглі2 ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-62 9:00 – 17:00 с.Сад.Дубини3 КТП-84 9:00 – 17:00 с.ТвориничіВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-703 09:00-17:00с. Піддубці вул. Зелена, 1-10, Новокотівська, 1-10, Молодіжна.2 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина.с. Лаврів вул. Польова, Садова.3 КТП-724 09:00-17:00 с.Крупа вул. Гайова4 КТП-726 09:00-17:00 с. Піддубці вул. Новокотівська, 36-61,62-745 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова1. 9:00 – 17:00с. Масловець2. 9:00 – 17:00Ресторан "Голубі озера", Пекарня с.ШацькМагазин "Наш край", Контора ШацькМаг ."Книги", Магазин будматеріалівМагазин взуття, Продмаг с.ШацькФото, Центральний, Бар "Квінта", ПерукарняКафе "Водограй", Податкова інспекціяБезалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів "Глобус", Котельня СР.школиКухня СШ Шацьк, Учб.корпус с.ШацькШкола, Торговий кіоск "Все для дому"Майстерня, Кафе,Майстерня по ремонту взуттяМагазин Шацьк ,Дитсадок №3 , Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанціяМагазин , Лікарня с.ШацькПоліклініка, КНС (центральна)магазин смт.Шацьк, Сервісний центр смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17Вересня,1. 10:00 - 17:00Магазин ФОП Черевко Б.І., адмінприміщення лісництва, побут с. Залізниця (частково), хутір Гряда, хутір Іванчоси, хутір Скоморохи, хутір Дяково1. 10:00-18:00с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-491.КТП-523.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-352 10:00-17:00 Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О. («Ювілейний»), ФОП Детюк О.О. (житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин). смт. Маневичівул. Наливайка 1-17.1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-192 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.)СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церкваСадівниче товариство "Веселка" с.Вишеньки(повністю)с.Носачевичі.вул.Тиха3. 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева8 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1. 16-00Оператор «Київстар» Школа,с/р-Кримне,Любохини с. Кримне,Яревище,Любохини2 КТП-268 09-00до 16-00 Молитовний Дім с. СмоляріВул.Лесі Українки,Миру1 ПЛ-0,4кВКТП-283 10:00-16:30с.Перевісся2 ПЛ-0,4кВКТП-77 10:00-16:30Ружинська с/р – школа, КСС, ГРС, АТС, ФАПс.Ружин3 ПЛ-0,4кВКТП-57 10:00-16:30СКЗ, ФАПс.Клюськ