Де на Волині не буде світла 18 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. с.Голятин
9:00-17:00
с.Голятин вул.Лісова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Соснина вул.Б.Хмельницького частково
2. 10:00-17:00
Школа,Будинок культури с.Переславичі вул.Незалежності 43-89
Камінь-Каширський район
1. 09:30-17:00
ПП Фарина А. М. с. Фаринки
2. 09:30-17:00
с. Добре
Ківерцівський район
1. 09:00-12:00
с.Прилуцьке
вул.Радянська,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-414 12:00-14:00 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30
вул.Радянська
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-455 14:00-16:00 с.Прилуцьке
вул.Радянська
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00 ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільниця
смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка,
5 ПЛ 10 кВ Л70-09 09:00-17:00
ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазин
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна - магазин
кафе «Чевермето»
ФОП Каймакова Ірина В. - СТО
ФОП Хойна Олег Васильович
м. Ківерці
вул. Щорса
вул.Чкалова,буд.2-24 вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична,
вул.Київська буд.81,83,85,
вул.Козацька,буд.1-30,
пров.Козацький,
вул.Медвєвєва,
вул.Зелена,буд.1-26,
вул.П.Савельєвої,
вул. Воровського
6 ПЛ 10 кВ Л35-03 10:00-14:00
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФО Добиш В.П.
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ОСББ "Хуторяни"
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №437
9:00-17:00 ФО Баглик Л.О.
3. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М.
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Коритниця вул.Шевченка, вул.Набережна, вул.Центральна і прилеглі
2 ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-62 9:00 – 17:00 с.Сад.Дубини
3 КТП-84 9:00 – 17:00 с.Твориничі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 КТП-703 09:00-17:00
с. Піддубці вул. Зелена, 1-10, Новокотівська, 1-10, Молодіжна.
2 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина.
с. Лаврів вул. Польова, Садова.
3 КТП-724 09:00-17:00 с.Крупа вул. Гайова
4 КТП-726 09:00-17:00 с. Піддубці вул. Новокотівська, 36-61,62-74
5 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с. Масловець
2. 9:00 – 17:00
Ресторан "Голубі озера", Пекарня с.Шацьк
Магазин "Наш край", Контора Шацьк
Маг ."Книги", Магазин будматеріалів
Магазин взуття, Продмаг с.Шацьк
Фото, Центральний, Бар "Квінта", Перукарня
Кафе "Водограй", Податкова інспекція
Безалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів "Глобус", Котельня СР.школи
Кухня СШ Шацьк, Учб.корпус с.Шацьк
Школа, Торговий кіоск "Все для дому"
Майстерня, Кафе,Майстерня по ремонту взуття
Магазин Шацьк ,Дитсадок №3 , Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанція
Магазин , Лікарня с.Шацьк
Поліклініка, КНС (центральна)
магазин смт.Шацьк, Сервісний центр смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17Вересня,
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазин ФОП Черевко Б.І., адмінприміщення лісництва, побут с. Залізниця (частково), хутір Гряда, хутір Іванчоси, хутір Скоморохи, хутір Дяково
Маневицький район
1. 10:00-18:00
с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.
КТП-491.
КТП-523.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-352 10:00-17:00 Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О. («Ювілейний»), ФОП Детюк О.О. (житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин). смт. Маневичі
вул. Наливайка 1-17.
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.)
СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церква
Садівниче товариство "Веселка" с.Вишеньки(повністю)
с.Носачевичі.вул.Тиха
3. 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 16-00
Оператор «Київстар» Школа,с/р-Кримне,Любохини с. Кримне,Яревище,Любохини
2 КТП-268 09-00до 16-00 Молитовний Дім с. Смолярі
Вул.Лесі Українки,Миру
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-283 10:00-16:30
с.Перевісся
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-77 10:00-16:30
Ружинська с/р – школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП
с.Ружин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-57 10:00-16:30
СКЗ, ФАП
с.Клюськ
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. с.Голятин
9:00-17:00
с.Голятин вул.Лісова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Соснина вул.Б.Хмельницького частково
2. 10:00-17:00
Школа,Будинок культури с.Переславичі вул.Незалежності 43-89
Камінь-Каширський район
1. 09:30-17:00
ПП Фарина А. М. с. Фаринки
2. 09:30-17:00
с. Добре
Ківерцівський район
1. 09:00-12:00
с.Прилуцьке
вул.Радянська,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-414 12:00-14:00 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,буд.1-30
вул.Радянська
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-455 14:00-16:00 с.Прилуцьке
вул.Радянська
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00 ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільниця
смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка,
5 ПЛ 10 кВ Л70-09 09:00-17:00
ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазин
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна - магазин
кафе «Чевермето»
ФОП Каймакова Ірина В. - СТО
ФОП Хойна Олег Васильович
м. Ківерці
вул. Щорса
вул.Чкалова,буд.2-24 вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична,
вул.Київська буд.81,83,85,
вул.Козацька,буд.1-30,
пров.Козацький,
вул.Медвєвєва,
вул.Зелена,буд.1-26,
вул.П.Савельєвої,
вул. Воровського
6 ПЛ 10 кВ Л35-03 10:00-14:00
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФО Добиш В.П.
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ОСББ "Хуторяни"
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №437
9:00-17:00 ФО Баглик Л.О.
3. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М.
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Коритниця вул.Шевченка, вул.Набережна, вул.Центральна і прилеглі
2 ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-62 9:00 – 17:00 с.Сад.Дубини
3 КТП-84 9:00 – 17:00 с.Твориничі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 КТП-703 09:00-17:00
с. Піддубці вул. Зелена, 1-10, Новокотівська, 1-10, Молодіжна.
2 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина.
с. Лаврів вул. Польова, Садова.
3 КТП-724 09:00-17:00 с.Крупа вул. Гайова
4 КТП-726 09:00-17:00 с. Піддубці вул. Новокотівська, 36-61,62-74
5 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с. Масловець
2. 9:00 – 17:00
Ресторан "Голубі озера", Пекарня с.Шацьк
Магазин "Наш край", Контора Шацьк
Маг ."Книги", Магазин будматеріалів
Магазин взуття, Продмаг с.Шацьк
Фото, Центральний, Бар "Квінта", Перукарня
Кафе "Водограй", Податкова інспекція
Безалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів "Глобус", Котельня СР.школи
Кухня СШ Шацьк, Учб.корпус с.Шацьк
Школа, Торговий кіоск "Все для дому"
Майстерня, Кафе,Майстерня по ремонту взуття
Магазин Шацьк ,Дитсадок №3 , Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанція
Магазин , Лікарня с.Шацьк
Поліклініка, КНС (центральна)
магазин смт.Шацьк, Сервісний центр смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17Вересня,
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазин ФОП Черевко Б.І., адмінприміщення лісництва, побут с. Залізниця (частково), хутір Гряда, хутір Іванчоси, хутір Скоморохи, хутір Дяково
Маневицький район
1. 10:00-18:00
с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.
КТП-491.
КТП-523.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-352 10:00-17:00 Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О. («Ювілейний»), ФОП Детюк О.О. (житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин). смт. Маневичі
вул. Наливайка 1-17.
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.)
СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на) с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церква
Садівниче товариство "Веселка" с.Вишеньки(повністю)
с.Носачевичі.вул.Тиха
3. 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 16-00
Оператор «Київстар» Школа,с/р-Кримне,Любохини с. Кримне,Яревище,Любохини
2 КТП-268 09-00до 16-00 Молитовний Дім с. Смолярі
Вул.Лесі Українки,Миру
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-283 10:00-16:30
с.Перевісся
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-77 10:00-16:30
Ружинська с/р – школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП
с.Ружин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-57 10:00-16:30
СКЗ, ФАП
с.Клюськ
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