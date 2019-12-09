Пухлина дуже швидко росте: дівчині з Ковеля потрібна термінова допомога

Альона Денисюк із Ковеля просить допомоги небайдужих – у неї рік тому виявили пухлину головного мозку. Лікування, хіміотерапії дали певний результат, але два тижні тому в дівчини почались приступи – стався рецидив, пухлина дуже агресивна та швидко росте.



Про це повідомляє дівчина на своїй сторінці в Instagram,



Аби її зупинити, є надія на лише один препарат. Проте він дороговартісний. Сім’ї необхідно орієнтовно 300 тисяч гривень.



Альона Денисюк з дитинства займалась танцями. Наразі вона просить про допомогу в своєму інстаграмі із підписом “Борюсь за життя. Принцеса хоче жити. Гліобластома – 4g”.



Дівчина розповідає, що задля зупинки росту пухлини необхідна ще одна хімія, одне дозування (500 мл) якої коштує 54 700 гривень. За її словами, надія лише на один препарат.



"Він повинен зупинити пухлину і дати надію на щасливе майбутнє!!! Препарат дуже дорогий, моя сім’я потребує Вашої допомоги. Сума збору – орієнтовно 300 тисяч гривень. Я готова боротись, але мені потрібна Ваша допомога. Хто може коштами, хто молитвою... Я буду рада будь-якій допомозі. Я щиро вірю в те, що добро повернеться Вам в рази більше", – звертається Альона до небайдужих.



Реквізити для допомоги: карта ПриватБанку (гривня): 5168 7574 1251 2453 - Денисюк Альона Романівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Ковеля просить допомоги небайдужих – у неї рік тому виявили пухлину головного мозку. Лікування, хіміотерапії дали певний результат, але два тижні тому в дівчини почались приступи – стався рецидив, пухлина дуже агресивна та швидко росте.Про це повідомляє дівчина на своїй сторінці в Instagram, пише "КовельPost".Аби її зупинити, є надія на лише один препарат. Проте він дороговартісний. Сім’ї необхідно орієнтовно 300 тисяч гривень.Альона Денисюк з дитинства займалась танцями. Наразі вона просить про допомогу в своєму інстаграмі із підписом “Борюсь за життя. Принцеса хоче жити. Гліобластома – 4g”.Дівчина розповідає, що задля зупинки росту пухлини необхідна ще одна хімія, одне дозування (500 мл) якої коштує. За її словами, надія лише на один препарат."Він повинен зупинити пухлину і дати надію на щасливе майбутнє!!! Препарат дуже дорогий, моя сім’я потребує Вашої допомоги. Сума збору – орієнтовно 300 тисяч гривень. Я готова боротись, але мені потрібна Ваша допомога. Хто може коштами, хто молитвою... Я буду рада будь-якій допомозі. Я щиро вірю в те, що добро повернеться Вам в рази більше", – звертається Альона до небайдужих.

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