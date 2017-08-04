Польща закрила міжнародні авіарейси: літаків з України не прийматимуть
Сьогодні, 17:58
Уряд Польщі від 17 червня обмежив міжнародні польоти в країні. Зокрема під забороною опинилися рейси з України.
Про це повідомляє avianews.com, - пише ТСН.
Заборона стосується рейсів із усіх країн за винятком країн-членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Ісландії. Окремо зазначено, що також заборонені рейси з Великої Британії, а також Швеції і Португалії, які входять до ЄС.
У зв'язку із обмеженням 17 червня авіакомпанія Wizz Air скасували рейси з Києва до Варшави і Кракова, які ще вчора збиралися виконувати. Крім цього, Ryanair закрив продажі квитків на маршрут Київ-Краків, відновлення якого планувалося в червні.
Нагадаємо, країни Євросоюзу вирішили подовжити обмеження на в'їзд громадян третіх країн щонайменше до 1 липня. Однак заборона авіарейсів може бути продовжена.
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Про це повідомляє avianews.com, - пише ТСН.
Заборона стосується рейсів із усіх країн за винятком країн-членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Ісландії. Окремо зазначено, що також заборонені рейси з Великої Британії, а також Швеції і Португалії, які входять до ЄС.
У зв'язку із обмеженням 17 червня авіакомпанія Wizz Air скасували рейси з Києва до Варшави і Кракова, які ще вчора збиралися виконувати. Крім цього, Ryanair закрив продажі квитків на маршрут Київ-Краків, відновлення якого планувалося в червні.
Нагадаємо, країни Євросоюзу вирішили подовжити обмеження на в'їзд громадян третіх країн щонайменше до 1 липня. Однак заборона авіарейсів може бути продовжена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Довий...пендрювались? Країни дивляться но офіційну статистику МОЗ кожної країни і якщо видно, що випадкі зараження і смертності covid не скорочуються, то виникає відповідна реакція! Ви більше ходіть, пишіть скрізь, що то влада манипулює, що вірусу немає, що то все брехня... то так невідомо скільки сидіти будете. У світі по іншому до цього ставляться і відносяться! Українців нікуди не пустять поки розуму не наберуться!
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