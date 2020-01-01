Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 червня





Про це



Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 22-27.



У Луцьку 18 червня - також прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 16-18°, вдень 25-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 18 червня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями короткочасний дощ, місцями слабкий туман, вдень короткочасний дощ, мiсцями грози, вдень подекуди град.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 22-27.У Луцьку 18 червня - також прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 16-18°, вдень 25-27°.

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