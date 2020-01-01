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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 червня
У Волинській області завтра, 18 червня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями короткочасний дощ, місцями слабкий туман, вдень короткочасний дощ, мiсцями грози, вдень подекуди град.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 22-27.

У Луцьку 18 червня - також прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 16-18°, вдень 25-27°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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