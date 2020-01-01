Працювали лише 6 днів: карантинні пости у Володимирі припинили свою роботу
Сьогодні, 19:09
Карантинні контрольно–пропускні пункти на в’їздах та виїздах з міста Володимира-Волинського припинили своє функціонування.
Таке рішення ухвалили 17 червня під час позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, йдеться на сайті Володимир-ВОлинської міськради.
Роботу припинили відсьогодні, 17 червня, 18 години.
Нагадаємо, що 3 контрольно-пропускні пункти запрацювали на виїздах з Володимира-Волинського до Нововолинська, Ковеля та Луцька 12 червня. На території пунктів проводилися заходи щодо перевірки дотримання громадянами як регіональних, так і загальнодержавних встановлених карантинних заходів.
У пресслужбі мерії Володимира відзначили, що з 12 до 17 червня лише на одному пункті виявили людину з підвищеною температурою тіла, що вимагало втручання мобільної медичної бригади.
Зважаючи на те, що робота КПП не дає бажаного результату щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у місті Володимирі-Волинському, комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо припинення їх функціонування.
Крім того, у місті продовжують вживати заходи щодо ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
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Таке рішення ухвалили 17 червня під час позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, йдеться на сайті Володимир-ВОлинської міськради.
Роботу припинили відсьогодні, 17 червня, 18 години.
Нагадаємо, що 3 контрольно-пропускні пункти запрацювали на виїздах з Володимира-Волинського до Нововолинська, Ковеля та Луцька 12 червня. На території пунктів проводилися заходи щодо перевірки дотримання громадянами як регіональних, так і загальнодержавних встановлених карантинних заходів.
У пресслужбі мерії Володимира відзначили, що з 12 до 17 червня лише на одному пункті виявили людину з підвищеною температурою тіла, що вимагало втручання мобільної медичної бригади.
Зважаючи на те, що робота КПП не дає бажаного результату щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у місті Володимирі-Волинському, комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо припинення їх функціонування.
Крім того, у місті продовжують вживати заходи щодо ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
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