Працювали лише 6 днів: карантинні пости у Володимирі припинили свою роботу





Таке рішення ухвалили 17 червня під час позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС,



Роботу припинили відсьогодні, 17 червня, 18 години.



Нагадаємо, що 3 контрольно-пропускні пункти запрацювали на



У пресслужбі мерії Володимира відзначили, що з 12 до 17 червня лише на одному пункті виявили людину з підвищеною температурою тіла, що вимагало втручання мобільної медичної бригади.



Зважаючи на те, що робота КПП не дає бажаного результату щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у місті Володимирі-Волинському, комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо припинення їх функціонування.



Крім того, у місті продовжують вживати заходи щодо ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантинні контрольно–пропускні пункти на в’їздах та виїздах з міста Володимира-Волинського припинили своє функціонування.Таке рішення ухвалили 17 червня під час позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, йдеться на сайті Володимир-ВОлинської міськради.Роботу припинили відсьогодні, 17 червня, 18 години.Нагадаємо, що 3 контрольно-пропускні пункти запрацювали на виїздах з Володимира-Волинського до Нововолинська, Ковеля та Луцька 12 червня. На території пунктів проводилися заходи щодо перевірки дотримання громадянами як регіональних, так і загальнодержавних встановлених карантинних заходів.У пресслужбі мерії Володимира відзначили, що з 12 до 17 червня лише на одному пункті виявили людину з підвищеною температурою тіла, що вимагало втручання мобільної медичної бригади.Зважаючи на те, що робота КПП не дає бажаного результату щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у місті Володимирі-Волинському, комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо припинення їх функціонування.Крім того, у місті продовжують вживати заходи щодо ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

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