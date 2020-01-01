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У волинському селі закрили школу

У волинському селі закрили школу
У селі Верхнів Іваничівського району вирішили призупинити роботу початкової школи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Поромівської ОТГ, куди входить Верхнів, Євгеній Недищук.

Громадські слухання з мешканцями щодо призупинення роботи школи відбулися 17 червня.

Євген Недищук пише, що на 2020-2021 рік в навчальному закладі залишається 4 дітей.

"Усі присутні прийшли до висновку призупинити діяльність школи, а так як їздить автобус з Бужанківського ліцею, перевести діток до Бужанки. На базі школи Верхнова буде діяти центр дозвілля для усіх дітей в після урочний час", - йдеться у дописі.

Також голова ОТГ зазначив, що в перспективі у приміщенні школи можуть відкрити дошкільний навчальний заклад.

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Теги: Волинь, Іваничі, школа, Верхнів
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