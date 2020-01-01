У волинському селі закрили школу

У селі Верхнів Іваничівського району вирішили призупинити роботу початкової школи.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Поромівської ОТГ, куди входить Верхнів, Євгеній Недищук.Громадські слухання з мешканцями щодо призупинення роботи школи відбулися 17 червня.Євген Недищук пише, що на 2020-2021 рік в навчальному закладі залишається 4 дітей."Усі присутні прийшли до висновку призупинити діяльність школи, а так як їздить автобус з Бужанківського ліцею, перевести діток до Бужанки. На базі школи Верхнова буде діяти центр дозвілля для усіх дітей в після урочний час", - йдеться у дописі.Також голова ОТГ зазначив, що в перспективі у приміщенні школи можуть відкрити дошкільний навчальний заклад.