Волинська лікарня завдяки благодійникам отримала сучасне медичне обладнання. ФОТО

Волинська обласна дитяча лікарні завдяки благодійникам отримала сучасний 64-канальний інтраопераційний моніторинг Inomed Expert.Про це йдеться на сайті КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання".Всього декілька центрів в Україні мають схоже обладнання і зараз таке обладнання буде використовуватись для лікування маленьких волинян.Волинській лікарні вдалося отримати таке сучасне і необхіде обладнання завдяки постійній підтримці благодійного фонду «Допомога Чорнобилю» та його керівнику – пані, минулого тижня.Інтраопераційний моніторинг – це сучасний дороговартісний і дуже важливий прилад, який допомагає нейрохірургу контролювати процес видалення пухлини чи іншої проблемної ділянки головного, спинного мозку чи нервів, дозволяє під час проведення хірургічних втручань побачити функціонально важливу зону (дуже важливу ділянку головного чи спинного мозку, яка відповідає за ковтання, дихання, рухи кінцівок, м‘язів обличчя, язика, рухи очей, ряду інших важливих ділянок), вирізнити ці зони від пухлини чи ділянки епілептогенної активності та уникнути їх ушкодження.Завдяки постійній підтримці партнерів: українського представництва фірми Inomed та, зокрема, його представнику, обладнання успішно інстальовано, перевірено. Спільно з нейрофізіологом Марією Павлюк команда закладу провела хірургічні втручання з використанням даного супер-обладнання у 2 складних по клінічному перебігу випадках захворювань пацієнтів:з приводу фіксованого спинного мозку (у дитинки після первинно оперованої вродженої вади розвитку спинного мозку Spina Bifida / спинно-мозкова грижа)з пухлиною головного мозку глибокого розміщення, яка знаходиться близько біля зони, яка відповідає за рухи кінцівок.Обидва пацієнти почуваються після операції чудово, не мають жодного погіршення в порівнянні з доопераційним станом та очікують на виписку. Завдячуючи колективній праці дитячих анестезіологів, нейрохірургів, неврологів та нейрофізіологів, працівників оперблоку, середнього і молодшого медичного персоналу стало можливим успішне проведення цих складних нейрохірургічних втручань.