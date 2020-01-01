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В Україні вирішили ускладнити процедуру ввезення автівки з-за кордону

В Україні вирішили ускладнити процедуру ввезення автівки з-за кордону
Міністерство внутрішніх справ внесло зміни щодо реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів.

Потрібно буде сплатити за офіційний переклад документів та апостиль. На офіційному сайті відомства з'явився відповідний проєкт постанови Кабміну, - пише ТСН.

У проєкті постанови йдеться про те, що під час реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів українцям потрібно буде надати офіційний переклад документів та апостиль. Додатково це обійдеться в 150-200 євро. Саме така сума вказана в юридичних фірмах, які займаються цією діяльністю.

Проєкт містить таку вимогу: “якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов’язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію”.

Такими вважаються “документи, які складені за межами України за участю посадових осіб компетентних органів чи надіслані від таких органів, за умови їх перекладу державною мовою консульськими установами Міністерства іноземних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення на документах апостилю”.

Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою у відповідності з вимогами “Конвенції про правову допомогу та правові взаємовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” від 22 січня 1993 року, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України.

Тож якщо цю постанову ухвалять, власник автомобіля, привезеного з іншої країни, має надати в Сервісний центр офіційно перекладений та завірений апостилем документ про перехід власності на автомобіль.

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Теги: Україна, авто
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Коментарі 1
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В нас не країна а дурдом...
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