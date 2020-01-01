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Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО

Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО
На обійсті подружжя Зімичів з Любешова виріс кущ ревеню з гігантськими листками.

Про це йдеться на сторінках любешівської районної газети "Нове життя".

Один із листків ревеню був завдовжки метр, а завширшки – 90 см.

«Ну чим не тропіки!» - коментує Сергій Зімич. При цьому, каже, сам кущ ніби й невисокий – з метр заввишки, проте в ширину листя розкладалося до трьох метрів. Тому господар пообривав його, аби не глушило все довкола, бо ж не пропускало сонця.

Років п'ятнадцять Зімичі вирощують ревень. І інші кущі теж немалі, проте листя на них не таких велетенських розмірів. Зазвичай дружина варить із ревеню ранньою весною, коли ще нема «свіжих домашніх вітамінів» компот та кисіль, котрий особливо полюбляють у цій сім’ї.

Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО

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Теги: Волинь, Любешів
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