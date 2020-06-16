На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО

У середу, 17 червня, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області продезінфікували будівлі у Любешові.Такі заходи здійснюються для запобігання поширення коронавірусної інфекції, - повідомляють у пресслужбі ДСНС.Фахівці цивільного захисту провели дезінфекцію житлового будинку на вулиці Незалежності, 44 у Любешові та у Любешівському районному відділенні Головного управління Національної поліції у Волинській області.Всього до робіт задіяи трьох працівників ДСНС та 1 одиницю техніки.16 червня співробітники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області провели дезінфекцію 10 під’їздів 5-и багатоквартирних житлових будинків в обласному центрі на вулицях Карпенка-Карого, Конякіна, Кравчука, Можайського та пр-ті Соборності.Протягом 17.03 - 16.06.2020 року у ДСНС в області провели спецобробку дезінфікуючими засобами понад 2700 об’єктів.