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На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО

На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО
У середу, 17 червня, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області продезінфікували будівлі у Любешові.

Такі заходи здійснюються для запобігання поширення коронавірусної інфекції, - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Фахівці цивільного захисту провели дезінфекцію житлового будинку на вулиці Незалежності, 44 у Любешові та у Любешівському районному відділенні Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО
На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО


Всього до робіт задіяи трьох працівників ДСНС та 1 одиницю техніки.

16 червня співробітники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області провели дезінфекцію 10 під’їздів 5-и багатоквартирних житлових будинків в обласному центрі на вулицях Карпенка-Карого, Конякіна, Кравчука, Можайського та пр-ті Соборності.
На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО
На Волині продовжують дезінфекцію будинків. ФОТО

Протягом 17.03 - 16.06.2020 року у ДСНС в області провели спецобробку дезінфікуючими засобами понад 2700 об’єктів.

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Теги: ДСНС, Волинь
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