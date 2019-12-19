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Повідомили нові дати матчів збірної України на Євро-2020

Повідомили нові дати матчів збірної України на Євро-2020
УЄФА на офіційному сайті опублікував дати проведення групового етапу Євро-2020, який відбуватиметься з 11 червня до 11 липня 2021-го.

Фанати національної команди України можуть бронювати собі відпустки на червень 2021 року, - пише Футбол24.


13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;

17.06. 16:00. Бухарест. Україна – переможець плей-офф;

21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.

Також стало відомо, останні матчі кваліфікації у фінальну частину турніру відбуватимуться з 8 жовтня до 12 листопада, тоді і визначиться останній суперник підопічних Андрія Шевченка.

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Теги: спорт, футбол, Євро-2020
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