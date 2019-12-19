Повідомили нові дати матчів збірної України на Євро-2020





Фанати національної команди України можуть бронювати собі відпустки на червень 2021 року, - пише



13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;



17.06. 16:00. Бухарест. Україна – переможець плей-офф;



21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.



Також стало відомо, останні матчі кваліфікації у фінальну частину турніру відбуватимуться з 8 жовтня до 12 листопада, тоді і визначиться останній суперник підопічних Андрія Шевченка.

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13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;17.06. 16:00. Бухарест. Україна – переможець плей-офф;21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.Також стало відомо, останні матчі кваліфікації у фінальну частину турніру відбуватимуться з 8 жовтня до 12 листопада, тоді і визначиться останній суперник підопічних Андрія Шевченка.

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