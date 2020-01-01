Волинянка хотіла нелегально провезти в Україну порох з Москви. ФОТО





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Під час огляду мікроавтобуса «Volkswagen Transporter» виявили у 57-річної жительки одного із сіл Ковельського району півкілограма бездимного пороху промислового виготовлення, який відноситься до вибухових речовин.



Жінка поверталася з Росії до України і везла в своїй сумочці вибухонебезпечну речовину.



Під час розслідування вона розповіла, що деякий час гостювала у своїх родичів у Москві і там отримала від племінника три банки пороху, які і намагалася непомітно ввезти в Україну.



У відкритому судовому засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачена повністю визнала свою провину.



Суд прийняв до уваги те, що жінка вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, активно співпрацювала зі слідством, тому призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі з однорічним випробувальним терміном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники митного поста «Верхній Теребежів» Республіки Білорусь виявили у жительки Волині пів кілограма пороху.Про це повідомляє КовельMedia. Під час огляду мікроавтобуса «Volkswagen Transporter» виявили у 57-річної жительки одного із сіл Ковельського району півкілограма бездимного пороху промислового виготовлення, який відноситься до вибухових речовин.Жінка поверталася з Росії до України і везла в своїй сумочці вибухонебезпечну речовину.Під час розслідування вона розповіла, що деякий час гостювала у своїх родичів у Москві і там отримала від племінника три банки пороху, які і намагалася непомітно ввезти в Україну.У відкритому судовому засіданні Ковельського міськрайонного суду обвинувачена повністю визнала свою провину.Суд прийняв до уваги те, що жінка вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, активно співпрацювала зі слідством, тому призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі з однорічним випробувальним терміном.

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