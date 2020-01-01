В Україні хочуть заборонити музику в громадському транспорті
Сьогодні, 03:17
Нардеп Володимир В’ятрович заявив, що профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про заборону «акустичного насильства» у громадському транспорті.
Про це повідомляє НВ, посилаючись на сторінку нардепа у соцмережах.
«Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики», - написав він.
За словами В'ятровича, в разі, якщо закон проголосують, «українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники».
5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект закону № 3006, покликаний покласти край «акустичному насильству» в пасажирському транспорті. Один з його ініціаторів, народний депутат від Євросолідарності Володимир В'ятрович.
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Про це повідомляє НВ, посилаючись на сторінку нардепа у соцмережах.
«Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики», - написав він.
За словами В'ятровича, в разі, якщо закон проголосують, «українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники».
5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект закону № 3006, покликаний покласти край «акустичному насильству» в пасажирському транспорті. Один з його ініціаторів, народний депутат від Євросолідарності Володимир В'ятрович.
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