В Україні хочуть заборонити музику в громадському транспорті

Володимир В’ятрович заявив, що профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про заборону «акустичного насильства» у громадському транспорті.



Про це повідомляє



«Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики», - написав він.



За словами В'ятровича, в разі, якщо закон проголосують, «українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники».



5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект закону № 3006, покликаний покласти край «акустичному насильству» в пасажирському транспорті. Один з його ініціаторів, народний депутат від Євросолідарності Володимир В'ятрович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нардепзаявив, що профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про заборону «акустичного насильства» у громадському транспорті.Про це повідомляє НВ , посилаючись на сторінку нардепа у соцмережах.«Це проєкт, ініційований громадськістю, який ми - 15 депутатів різних фракцій - внесли, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики», - написав він.За словами В'ятровича, в разі, якщо закон проголосують, «українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику чи звук фільмів через навушники».5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект закону № 3006, покликаний покласти край «акустичному насильству» в пасажирському транспорті. Один з його ініціаторів, народний депутат від Євросолідарності Володимир В'ятрович.

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