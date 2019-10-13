Перенесли відомий волинський фестиваль
17 червень, 23:17
Організатори фестивалю "Княжий" повідомили про те, що дійство відтерміновують.
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці.
У дописі йдеться, що фестиваль "Княжий" мав відбутися у середині липня.
"Організатори почали готуватися ще в лютому і обрали дату проведення фестивалю - 11-12 липня 2020-го року. Але вирішили почекати, адже світом почали ширитися новини про коронавірус... Ми чекали і надіялися, що все буде добре цілий березень, квітень, потім травень, ось уже червень. На жаль, вибрану дату у липні довелося відкинути", - пишуть на офіційній сторінці фесту.
Проте творці "Княжого" кажуть, що їх не покидають надії на те, що цьогоріч фестиваль все ж відбудеться. Для цього потрібно, щоб в Україні дозволили проведення масових заходів і фестивалів.
"Тепер ми надіємося на кінець серпня або вересень. Вичікуємо і тримаємо кулачки. Тримайте їх будь ласка і ви. Нам обов'язково дуже треба побачитися на фестивалі «Княжий-2020»", - пишуть організатори.
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці.
У дописі йдеться, що фестиваль "Княжий" мав відбутися у середині липня.
"Організатори почали готуватися ще в лютому і обрали дату проведення фестивалю - 11-12 липня 2020-го року. Але вирішили почекати, адже світом почали ширитися новини про коронавірус... Ми чекали і надіялися, що все буде добре цілий березень, квітень, потім травень, ось уже червень. На жаль, вибрану дату у липні довелося відкинути", - пишуть на офіційній сторінці фесту.
Проте творці "Княжого" кажуть, що їх не покидають надії на те, що цьогоріч фестиваль все ж відбудеться. Для цього потрібно, щоб в Україні дозволили проведення масових заходів і фестивалів.
"Тепер ми надіємося на кінець серпня або вересень. Вичікуємо і тримаємо кулачки. Тримайте їх будь ласка і ви. Нам обов'язково дуже треба побачитися на фестивалі «Княжий-2020»", - пишуть організатори.
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