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Перенесли відомий волинський фестиваль

Перенесли відомий волинський фестиваль
Організатори фестивалю "Княжий" повідомили про те, що дійство відтерміновують.

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуці.

У дописі йдеться, що фестиваль "Княжий" мав відбутися у середині липня.

"Організатори почали готуватися ще в лютому і обрали дату проведення фестивалю - 11-12 липня 2020-го року. Але вирішили почекати, адже світом почали ширитися новини про коронавірус... Ми чекали і надіялися, що все буде добре цілий березень, квітень, потім травень, ось уже червень. На жаль, вибрану дату у липні довелося відкинути", - пишуть на офіційній сторінці фесту.

Проте творці "Княжого" кажуть, що їх не покидають надії на те, що цьогоріч фестиваль все ж відбудеться. Для цього потрібно, щоб в Україні дозволили проведення масових заходів і фестивалів.

"Тепер ми надіємося на кінець серпня або вересень. Вичікуємо і тримаємо кулачки. Тримайте їх будь ласка і ви. Нам обов'язково дуже треба побачитися на фестивалі «Княжий-2020»", - пишуть організатори.

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Теги: фестиваль, Княжий, Волинь
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