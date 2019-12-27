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В зоні ООС на Сході України загинув волинянин

В зоні ООС на Сході України загинув волинянин
Волинь сколихнула страшна звістка. На Сході України у зоні проведення ООС загинув волинянин Ілля Струк.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загиблий - військовослужбовець Струк Ілля Миколайович, уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району.

Старший солдат 17 червня 2020 року отримав несумісне з життям кульове поранення під час бойового чергування біля населеного пункту Торецьк. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь. Був гранатометником.

Як повідомляє Володимир-Волинська РДА, воїн - 1995 року народження, випускник загальноосвітньої школи № 1 міста Володимира-Волинського, загинув біля міста Торецьк Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна! Царство небесне!

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Теги: Ілля Струк, загибель, Волинь, ООС, війна
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