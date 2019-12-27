В зоні ООС на Сході України загинув волинянин

Ілля Струк.



Про це повідомляє Волинська ОДА.



Загиблий - військовослужбовець Струк Ілля Миколайович, уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району.



Старший солдат 17 червня 2020 року отримав несумісне з життям кульове поранення під час бойового чергування біля населеного пункту Торецьк. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь. Був гранатометником.



Як повідомляє Володимир-Волинська РДА, воїн - 1995 року народження, випускник загальноосвітньої школи № 1 міста Володимира-Волинського, загинув біля міста Торецьк Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна! Царство небесне!

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