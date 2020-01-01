Курс валют у Луцьку на 18 червня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.73, а продаж – 26.85.
Євро при купівлі становить – 29.83, продажу – 30.03.
Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.62, продаж – 6.75.
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Євро при купівлі становить – 29.83, продажу – 30.03.
Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.62, продаж – 6.75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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