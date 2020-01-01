Біля Луцька перекинулася вантажівка





Про це у Радим Романюк.



Станом на 8 годину ранку 18 червня рух на цій ділянці дороги був ускладнений.



Аварія сталася у напрямку села Княгининок. Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На об’їзній дорозі у селі Жидичин перекинулася вантажівка.Про це у соцмережі повідомивСтаном на 8 годину ранку 18 червня рух на цій ділянці дороги був ускладнений.Аварія сталася у напрямку села Княгининок. Деталі - згодом.

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