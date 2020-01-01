Біля Луцька перекинулася вантажівка
Сьогодні, 09:11
На об’їзній дорозі у селі Жидичин перекинулася вантажівка.
Про це у соцмережі повідомив Радим Романюк.
Станом на 8 годину ранку 18 червня рух на цій ділянці дороги був ускладнений.
Аварія сталася у напрямку села Княгининок. Деталі - згодом.
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Про це у соцмережі повідомив Радим Романюк.
Станом на 8 годину ранку 18 червня рух на цій ділянці дороги був ускладнений.
Аварія сталася у напрямку села Княгининок. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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