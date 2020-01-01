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Біля Луцька перекинулася вантажівка

Біля Луцька перекинулася вантажівка
На об’їзній дорозі у селі Жидичин перекинулася вантажівка.

Про це у соцмережі повідомив Радим Романюк.

Станом на 8 годину ранку 18 червня рух на цій ділянці дороги був ускладнений.

Аварія сталася у напрямку села Княгининок. Деталі - згодом.

Біля Луцька перекинулася вантажівка



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Теги: вантажівка, аварія, Жидичин
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