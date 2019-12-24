«DREAM TOWN» запрошує жити у кварталі нових лучан*

– новий житловий комплекс Луцька на вулиці Привокзальній. Його споруджують за принципом квартальної забудови, що доволі популярна в європейських країнах.Тут створюють усе необхідне для динамічного життя сучасної людини: двори без машин, комфортний підземний паркінг, спортивні майданчики, відпочинкові зони, дитячі майданчики. А для щасливого виховання діток збудують садочок новітнього формату.«DREAM TOWN» створюють для цінителів комфорту, краси й стилю.Усі з нетерпінням очікують першу «квітку» «DREAM TOWN». Перший дім комплексу завжди особливий, це реалізація мрій та сподівань і тих, хто будував, і тих, хто очікує на своє помешкання. Це дім, що формує враження про весь квартал.Наразі перший будинок комплексу має 95% готовності. Будівельники закінчують облаштування фасаду та внутрішні облицювальні роботи коридорів та сходових. Також завершують влаштування системи опалення, встановили котли, радіатори. Відбувається монтаж швидкісних ліфтів. Динаміка будівництва постійно зростає, мурують уже 6 поверх 2 будинку. В планах – старт наступних двох будинків.«Ми з радістю отримуємо компліменти від жителів міста, адже будинок вийшов дуже стильним і добротним. Приємно показувати майбутні помешкання людям. У квартирах – панорамні вікна (6-ти камерний профіль 2-х камерний склопакет); індивідуальне опалення з двоконтурним котом Protherm; двері металеві з двома замками та 2-х стороньою ламінацією, товщиною 96 мм; якісні стяжка, штукатурка та лічильники холодної води, електричної енергії та газу.Щоб зробити купівлю житла приємнішою, маємо багато цікавих акційних пропозицій», – кажуть у відділі продажу.. Купуючи 2- чи 3-кім. квартиру, клієнт отримує комірку 2,1 або 2,3 кв. м у подарунок у 1 чи 2 секції «DREAM TOWN» (окрім 2 та 10 поверху). Період дії акції – з 12.06 до 29.06.2020р.. Купуючи паркінг, можна отримати знижку до 35000 грн. А ще вигідні умови оплати: розтермінування на 12 місяців та 0% переплат. Акція діє до 30.06.2020р.Також є. Можливе розтермінування до 24 місяців.Детальнішу інформацію можна отримати у центрі продажу «DREAM TOWN», вул. Привокзальна, 12, та за тел. 099 327 27 27