Українців попередили про сильні грози і град
Сьогодні, 09:34
У четвер, 18 червня, майже по всій Україні очікують погіршення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, по Україні вдень 18 червня - грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, по Україні вдень 18 червня - грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.
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