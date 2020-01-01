Українців попередили про сильні грози і град





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, по Україні вдень 18 червня - грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 18 червня, майже по всій Україні очікують погіршення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, по Україні вдень 18 червня - грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

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