вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців попередили про сильні грози і град

Українців попередили про сильні грози і град
У четвер, 18 червня, майже по всій Україні очікують погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, по Україні вдень 18 червня - грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грози, погіршення, погода, град
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про сильні грози і град
Сьогодні, 09:34
Біля Луцька перекинулася вантажівка
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 18 червня
Сьогодні, 09:10
В зоні ООС на Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 08:48
Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Синоптики попередили про грози і шквали у західних областях України Синоптики попередили про грози і шквали у західних областях України
12 червень, 11:04
Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов
16 червень, 10:56
Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди
09 червень, 14:36
Грози та дощі накриють Україну: яка буде погода у найближчі дні Грози та дощі накриють Україну: яка буде погода у найближчі дні
11 травень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців попередили про сильні грози і град
Сьогодні, 09:34
 0
Біля Луцька перекинулася вантажівка
Сьогодні, 09:11
 0
Курс валют у Луцьку на 18 червня
Сьогодні, 09:10
 0
В зоні ООС на Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 08:48
 0
Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8