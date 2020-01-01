Знову антирекорд: в Україні – 829 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56

За попередню добу в Україні методом ПЛР підтвердили 829 випадків коронавірусу. Це найвищий добовий показник за весь період пандемії для нашої країни.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниЗа його словами, серед 829 нововиявлених хворих - 61 дитина та 66 медпрацівників. Госпіталізували за добу 195 осіб, 23 людини померли. Одужали 504 пацієнти.Загалом в Україні захворіли на коронавірус 34 063 людини. 15 447 осіб загалом ожужали. 966 осіб, на жаль, померли.За інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.Усього захворювання підтверджене у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших — 3445 медпрацівників.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);Волинська обл. — 1610 (526 одужали);Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);Донецька обл. — 349 (140 одужали);Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);Запорізька обл. — 541 (375 одужали);Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);м. Київ — 4084 (1286 одужали);Київська обл. — 2119 (941 одужали);Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);Луганська обл. — 68 (42 одужали);Львівська обл. — 3398 (661 одужали);Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);Одеська обл. — 1188 (481 одужали);Полтавська обл. — 287 (260 одужали);Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);Сумська обл. — 236 (169 одужали);Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);Харківська обл. — 1707 (786 одужали);Херсонська обл. — 184 (174 одужали);Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);Черкаська обл. — 568 (374 одужали);Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).