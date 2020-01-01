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У Луцьку автомобіль збив 18-річну дівчину

У Луцьку автомобіль збив 18-річну дівчину
Учора, 17 червня, приблизно о 22 годині патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими за участю велосипедиста на вулиці Мамсурова.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

За попередньою інформацією, 22-річний водій, керуючи Mercedes-Benz E220, не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з 18-річним велосипедистом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 18-річну дівчину госпіталізували.

Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Зазначають, що за січень-травень на автошляхах області трапилося 34 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. 25 таких ДТП – з травмованими, у яких 2 особи загинуло та 23 було травмовано.

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Теги: аварія, Луцьк
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