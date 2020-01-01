У Луцьку автомобіль збив 18-річну дівчину
Сьогодні, 10:09
Учора, 17 червня, приблизно о 22 годині патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими за участю велосипедиста на вулиці Мамсурова.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
За попередньою інформацією, 22-річний водій, керуючи Mercedes-Benz E220, не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з 18-річним велосипедистом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 18-річну дівчину госпіталізували.
Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Зазначають, що за січень-травень на автошляхах області трапилося 34 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. 25 таких ДТП – з травмованими, у яких 2 особи загинуло та 23 було травмовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
За попередньою інформацією, 22-річний водій, керуючи Mercedes-Benz E220, не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з 18-річним велосипедистом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 18-річну дівчину госпіталізували.
Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Зазначають, що за січень-травень на автошляхах області трапилося 34 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. 25 таких ДТП – з травмованими, у яких 2 особи загинуло та 23 було травмовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вандали понищили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку автомобіль збив 18-річну дівчину
Сьогодні, 10:09
У селі на Волині посеред ночі згорів бус Mercedes-Benz
Сьогодні, 09:44
Знову антирекорд: в Україні – 829 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56
Сьогодні, 09:39