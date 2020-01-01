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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випаків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 10, Луцький район – 6, Ковельський район – 2, м.Нововолинськ – 2, Камінь-Каширський район – 9, Ратнівський район – 6, Турійський район – 5, Любешівський район – 6, Маневицький район – 3, Володимир-Волинський район – 2, Рожищенський район – 2, Горохівський район – 3, Любомльський район – 1.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Одужало за добу 38 осіб. Два випадки хвороби, на жаль, завершились летально (померли мешканки Луцька та Горохівського району).

Загалом станом на 18 червня в області зареєстрували 1610 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 530 осіб.

50 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 318 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Луцький район – 123 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 262 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 206 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 178 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 94 випадки, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 24 випадки;
Камінь-Каширський район – 85 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Маневицький район – 62 випадки, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 58 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 39 випадків;
Любомльський район – 27 випадків;
Любешівський район – 30 випадки;
Ратнівський район – 40 випадків, в т.ч. 2 летальний;
Турійський район – 28 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Рожищенський район – 14 випадків;
Шацький район – 11 випадків.
За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10629 осіб, в тому числі за останню добу – 264 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони
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Коментарі 4
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Вірус страшний, але невидимий!
А чому редакція "не побачила" вчора мітингу в Києві? Напади "націстів" і їх червоні соплі в кінці?
Відповісти
Вірус страшний, але невидимий!
А чому редакція "не побачила" вчора мітингу в Києві? Напади "націстів" і їх червоні соплі в кінці?
Відповісти
Можливо тому, редакція не хоче чи, в силу певних обставин, не може критикувати нинішню владу.
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У чому тоді завдання журналістики?!! Не лякати, не нагнітати і розмальовувати події, а давати інформацію чисті факти, а читачі самі висновки зроблять.
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