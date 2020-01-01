Дві смерті і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випаків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 10, Луцький район – 6, Ковельський район – 2, м.Нововолинськ – 2, Камінь-Каширський район – 9, Ратнівський район – 6, Турійський район – 5, Любешівський район – 6, Маневицький район – 3, Володимир-Волинський район – 2, Рожищенський район – 2, Горохівський район – 3, Любомльський район – 1.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Одужало за добу 38 осіб. Два випадки хвороби, на жаль, завершились летально (померли мешканки Луцька та Горохівського району).Загалом станом на 18 червня в області зареєстрували 1610 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 530 осіб.50 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 318 випадків, в т.ч. 8 летальних;Луцький район – 123 випадки, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 262 випадки, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 206 випадків, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 178 випадків, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 94 випадки, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 24 випадки;Камінь-Каширський район – 85 випадків, в т.ч. 6 летальних;Маневицький район – 62 випадки, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 58 випадків, в т.ч. 2 летальних;Горохівський район – 39 випадків;Любомльський район – 27 випадків;Любешівський район – 30 випадки;Ратнівський район – 40 випадків, в т.ч. 2 летальний;Турійський район – 28 випадків;Локачинський район – 11 випадків;Рожищенський район – 14 випадків;Шацький район – 11 випадків.За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10629 осіб, в тому числі за останню добу – 264 особи.