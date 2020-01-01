Чоловік чи жінка: депутатка Алла Надточій розповіла, хто кращий керівник. ВІДЕО





Про це розповіла депутатка Луцької міської ради Алла Надточій в інтерв'ю головному редактору Андрію Лучику.



На думку Алли Надточій, якщо жінка бере на себе відповідальність керувати людьми, то вона вже є сильною, активною і може ухвалювати необхідні рішення, як і чоловік.



"Тут я не можу сказати, що хтось є кращим. Колись, коли мені було 20 років і я прийшла вперше на роботу, я точно знала, що я хочу бути керівником. Було таке внутрішнє бажання, мабуть, стремління до цього. Можливо, те, що це був відділ збуту – і я спілкувалась з директорами постійно, з самого початку. Це було нелегко... Я їх боялась через те, що, мені здавалось, це люди, які можуть тебе швиденько якось присадити – і ти не будеш знати, що зробити. Але є періоди, коли ти кажеш: “Ні, я буду теж така сильна, як вони. Я це зможу, бо я цього хочу”, – розповіла вона.



Зі слів Алли Надточій, головне – бажання. І розуміння того, до чого ти йдеш і для чого це потрібно.



"Чи це для особистого Его – щоб його заповнити і сказати: “Я цього досяг”, – чи просто “бо я цього хочу”. А якщо десь заставляють… У нас сьогодні студенти - дуже часто батьки працюють за кордоном, отримують великі кошти і хочуть, щоб діти мали вищу освіту. А діти тут не хочуть її мати. А він (студент, – ред.), можливо, хоче займатись чимось звичайним... А батьки бачать по-іншому", – додала депутатка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вміння бути керівником, вести за собою колектив не залежить від статі, адже і чоловіки, і жінки є різні.Про це розповіла депутатка Луцької міської радив інтерв'ю головному редактору ІА "Конкурент" На думку Алли Надточій, якщо жінка бере на себе відповідальність керувати людьми, то вона вже є сильною, активною і може ухвалювати необхідні рішення, як і чоловік."Тут я не можу сказати, що хтось є кращим. Колись, коли мені було 20 років і я прийшла вперше на роботу, я точно знала, що я хочу бути керівником. Було таке внутрішнє бажання, мабуть, стремління до цього. Можливо, те, що це був відділ збуту – і я спілкувалась з директорами постійно, з самого початку. Це було нелегко... Я їх боялась через те, що, мені здавалось, це люди, які можуть тебе швиденько якось присадити – і ти не будеш знати, що зробити. Але є періоди, коли ти кажеш: “Ні, я буду теж така сильна, як вони. Я це зможу, бо я цього хочу”, – розповіла вона.Зі слів Алли Надточій, головне – бажання. І розуміння того, до чого ти йдеш і для чого це потрібно."Чи це для особистого Его – щоб його заповнити і сказати: “Я цього досяг”, – чи просто “бо я цього хочу”. А якщо десь заставляють… У нас сьогодні студенти - дуже часто батьки працюють за кордоном, отримують великі кошти і хочуть, щоб діти мали вищу освіту. А діти тут не хочуть її мати. А він (студент, – ред.), можливо, хоче займатись чимось звичайним... А батьки бачать по-іншому", – додала депутатка.

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