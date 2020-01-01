вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік чи жінка: депутатка Алла Надточій розповіла, хто кращий керівник. ВІДЕО

Чоловік чи жінка: депутатка Алла Надточій розповіла, хто кращий керівник. ВІДЕО
Вміння бути керівником, вести за собою колектив не залежить від статі, адже і чоловіки, і жінки є різні.

Про це розповіла депутатка Луцької міської ради Алла Надточій в інтерв'ю головному редактору ІА "Конкурент" Андрію Лучику.

На думку Алли Надточій, якщо жінка бере на себе відповідальність керувати людьми, то вона вже є сильною, активною і може ухвалювати необхідні рішення, як і чоловік.

"Тут я не можу сказати, що хтось є кращим. Колись, коли мені було 20 років і я прийшла вперше на роботу, я точно знала, що я хочу бути керівником. Було таке внутрішнє бажання, мабуть, стремління до цього. Можливо, те, що це був відділ збуту – і я спілкувалась з директорами постійно, з самого початку. Це було нелегко... Я їх боялась через те, що, мені здавалось, це люди, які можуть тебе швиденько якось присадити – і ти не будеш знати, що зробити. Але є періоди, коли ти кажеш: “Ні, я буду теж така сильна, як вони. Я це зможу, бо я цього хочу”, – розповіла вона.

Зі слів Алли Надточій, головне – бажання. І розуміння того, до чого ти йдеш і для чого це потрібно.

"Чи це для особистого Его – щоб його заповнити і сказати: “Я цього досяг”, – чи просто “бо я цього хочу”. А якщо десь заставляють… У нас сьогодні студенти - дуже часто батьки працюють за кордоном, отримують великі кошти і хочуть, щоб діти мали вищу освіту. А діти тут не хочуть її мати. А він (студент, – ред.), можливо, хоче займатись чимось звичайним... А батьки бачать по-іншому", – додала депутатка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Алла Надточій, розмова, керівник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«DREAM TOWN» запрошує жити у кварталі нових лучан*
Сьогодні, 11:05
У деяких областях України жорсткий карантин можуть ввести з 22 червня
Сьогодні, 10:59
Чоловік чи жінка: депутатка Алла Надточій розповіла, хто кращий керівник. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
У двох хлопців з Волині знайшли наркотики
Сьогодні, 10:33
Дві смерті і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
«Багатьом чоловікам важко бачити сильних жінок», - Алла Надточій. ФОТО, ВІДЕО «Багатьом чоловікам важко бачити сильних жінок», - Алла Надточій. ФОТО, ВІДЕО
17 червень, 20:10
Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи
13 червень, 21:42
80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні 80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні
05 червень, 11:32
На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи
31 травень, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«DREAM TOWN» запрошує жити у кварталі нових лучан*
Сьогодні, 11:05
 0
У деяких областях України жорсткий карантин можуть ввести з 22 червня
Сьогодні, 10:59
 0
Чоловік чи жінка: депутатка Алла Надточій розповіла, хто кращий керівник. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 0
У двох хлопців з Волині знайшли наркотики
Сьогодні, 10:33
 0
Дві смерті і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8