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У деяких областях України жорсткий карантин можуть ввести з 22 червня

У деяких областях України жорсткий карантин можуть ввести з 22 червня
Згідно гіршого сценарію реагування на поширення коронавірусу в Україні, в деяких областях від 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.

Про під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише ТСН.

За його словами, якщо в якомусь регіоні погіршуватиметься ситуація, то карантин доведеться посилювати.

"Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений від 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав Ляшко.

У Міністерстві охорони здоров'я існує і більш оптимістичний прогноз, коли Україна зможе пройти літо без карантину. Головний санлікар наголошує, що така ймовірність досить висока.

"Ми можемо три-чотири місяці прожити без карантину. Головне, дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, то можемо запускати вже певні області в карантин, зокрема жорсткий карантин", - сказав Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні до 31 липня продовжили адаптивний карантин.

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Теги: жорсткий карантин, МОЗ
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