У деяких областях України жорсткий карантин можуть ввести з 22 червня





Про під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише



За його словами, якщо в якомусь регіоні погіршуватиметься ситуація, то карантин доведеться посилювати.



"Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений від 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав Ляшко.



У Міністерстві охорони здоров'я існує і більш оптимістичний прогноз, коли Україна зможе пройти літо без карантину. Головний санлікар наголошує, що така ймовірність досить висока.



"Ми можемо три-чотири місяці прожити без карантину. Головне, дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, то можемо запускати вже певні області в карантин, зокрема жорсткий карантин", - сказав Віктор Ляшко.



Як повідомлялося,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно гіршого сценарію реагування на поширення коронавірусу в Україні, в деяких областях від 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.Про під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише ТСН. За його словами, якщо в якомусь регіоні погіршуватиметься ситуація, то карантин доведеться посилювати."Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений від 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав Ляшко.У Міністерстві охорони здоров'я існує і більш оптимістичний прогноз, коли Україна зможе пройти літо без карантину. Головний санлікар наголошує, що така ймовірність досить висока."Ми можемо три-чотири місяці прожити без карантину. Головне, дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, то можемо запускати вже певні області в карантин, зокрема жорсткий карантин", - сказав Віктор Ляшко.Як повідомлялося, в Україні до 31 липня продовжили адаптивний карантин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію