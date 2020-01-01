У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування





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Затриманих звинувачують у фальсифікації документів, організації незаконного перетину кордону та створенні можливості нелегального перебування іноземців на території іноземної держави. Справу передали до районної прокуратури у Бидгощі. Українцям може загрожувати від 3-х місяців до 5 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонна служба в Польщі затримала двох українців, які підробляли дозвільні документи для працевлаштування співвітчизників.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Надвіслянської прикордонної служби, у Бидгощі затримали 46-річного чоловіка і 26-річну дівчину з України, у яких при обшуку знайшли фальшиві документи, пов’язані з працевлаштуванням українців у різних фірмах на території Польщі.Затриманих звинувачують у фальсифікації документів, організації незаконного перетину кордону та створенні можливості нелегального перебування іноземців на території іноземної держави. Справу передали до районної прокуратури у Бидгощі. Українцям може загрожувати від 3-х місяців до 5 років тюрми.

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