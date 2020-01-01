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У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування

У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування
Прикордонна служба в Польщі затримала двох українців, які підробляли дозвільні документи для працевлаштування співвітчизників.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Надвіслянської прикордонної служби, у Бидгощі затримали 46-річного чоловіка і 26-річну дівчину з України, у яких при обшуку знайшли фальшиві документи, пов’язані з працевлаштуванням українців у різних фірмах на території Польщі.

Затриманих звинувачують у фальсифікації документів, організації незаконного перетину кордону та створенні можливості нелегального перебування іноземців на території іноземної держави. Справу передали до районної прокуратури у Бидгощі. Українцям може загрожувати від 3-х місяців до 5 років тюрми.

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Теги: Польща, затримання, українці
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