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Неповнолітнього волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї

Неповнолітнього волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї
17-річного жителя Володимира-Волинського ошукали інтернет-шахраї.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град.

Шахрай на сайті OLX нібито продавав екшн-камеру за 5 тисяч 55 гривень. Користуючись довірливістю юного покупця, попросив надіслати йому передоплату за товар на банківську картку.

Кошти володимирчанин надіслав, втім покупки так і не дочекався.

Правоохоронці зібрали матеріали, проводять подальшу перевірку та встановлення обставин події.

Тож поліцейські вкотре звертаються до волонян з проханням бути обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті.


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Теги: інтернет-шахраї, гроші
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