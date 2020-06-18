Неповнолітнього волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 19:12
17-річного жителя Володимира-Волинського ошукали інтернет-шахраї.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град.
Шахрай на сайті OLX нібито продавав екшн-камеру за 5 тисяч 55 гривень. Користуючись довірливістю юного покупця, попросив надіслати йому передоплату за товар на банківську картку.
Кошти володимирчанин надіслав, втім покупки так і не дочекався.
Правоохоронці зібрали матеріали, проводять подальшу перевірку та встановлення обставин події.
Тож поліцейські вкотре звертаються до волонян з проханням бути обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град.
Шахрай на сайті OLX нібито продавав екшн-камеру за 5 тисяч 55 гривень. Користуючись довірливістю юного покупця, попросив надіслати йому передоплату за товар на банківську картку.
Кошти володимирчанин надіслав, втім покупки так і не дочекався.
Правоохоронці зібрали матеріали, проводять подальшу перевірку та встановлення обставин події.
Тож поліцейські вкотре звертаються до волонян з проханням бути обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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