У Володимирі затримали злодія садових фігур: шукають власників речей. ФОТО





Про це



Садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені, вилучили під час санкціонованого обшуку у мешканця Володимира-Волинського.



Правоохоронці встановлюють власників речей.



При упізнанні просять звертатися в поліцію або за номерами телефону: 063 46 61 066, 050 20 77 200.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Володимир-Волинського відділу поліції провели обшук та виявили речі сумнівного походження.Про це "Бугу" повідомили у відділі поліції.Садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені, вилучили під час санкціонованого обшуку у мешканця Володимира-Волинського.Правоохоронці встановлюють власників речей.При упізнанні просять звертатися в поліцію або за номерами телефону:

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