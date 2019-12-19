У Володимирі затримали злодія садових фігур: шукають власників речей. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Співробітники Володимир-Волинського відділу поліції провели обшук та виявили речі сумнівного походження.
Про це "Бугу" повідомили у відділі поліції.
Садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені, вилучили під час санкціонованого обшуку у мешканця Володимира-Волинського.
Правоохоронці встановлюють власників речей.
При упізнанні просять звертатися в поліцію або за номерами телефону: 063 46 61 066, 050 20 77 200.
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Про це "Бугу" повідомили у відділі поліції.
Садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені, вилучили під час санкціонованого обшуку у мешканця Володимира-Волинського.
Правоохоронці встановлюють власників речей.
При упізнанні просять звертатися в поліцію або за номерами телефону: 063 46 61 066, 050 20 77 200.
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