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У Володимирі затримали злодія садових фігур: шукають власників речей. ФОТО

У Володимирі затримали злодія садових фігур: шукають власників речей. ФОТО
Співробітники Володимир-Волинського відділу поліції провели обшук та виявили речі сумнівного походження.

Про це "Бугу" повідомили у відділі поліції.

Садові фігури для ландшафтного дизайну, ймовірно крадені, вилучили під час санкціонованого обшуку у мешканця Володимира-Волинського.

Правоохоронці встановлюють власників речей.

При упізнанні просять звертатися в поліцію або за номерами телефону: 063 46 61 066, 050 20 77 200.


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Теги: Володимир, злодій, крадіжки
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