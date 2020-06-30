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У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і попкорну*

У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і попкорну*
У "PremierCity" підготували вигідну пропозицію для тих, хто скучив за хрумким та запашним попкормом.

Про це повідомили на сторінці кінотеатру у Facebook.

Купуйте 2 стакани попкорну об'ємом по 5 літрів та отримуйте в подарунок сертифікат на посткарантине кіно або ж купуйте 2 сертифікати в кіно та отримуйте стакан попкорну 5 літрів у подарунок.

* 2 стакани попкорну по 5 літррів
** Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,10грн.

Термін дії акції з 16.05 до 30.06.2020 року.



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Теги: кінотеатр, Портсіті, сертифікат
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