У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і попкорну*

У "PremierCity" підготували вигідну пропозицію для тих, хто скучив за хрумким та запашним попкормом.Про це повідомили на сторінці кінотеатру у Facebook.Купуйте 2 стакани попкорну об'ємом по 5 літрів та отримуйте в подарунок сертифікат на посткарантине кіно або ж купуйте 2 сертифікати в кіно та отримуйте стакан попкорну 5 літрів у подарунок.* 2 стакани попкорну по 5 літррів** Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,10грн.Термін дії акції з 16.05 до 30.06.2020 року.