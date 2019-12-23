У Львові авто на волинській реєстрації перекинулось на дах. ФОТО





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Львівській області.



До місця виклику негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось,

внаслідок події Opel Vectrа перекинувся та відбувся витік пального. Тож рятувальники підняли автомобіль за допомогою пневмо-подушки.



Внаслідок ДТП травмованого пасажира 2015 року народження з автомобіля Opel Vectra госпіталізували до лікарні. До ліквідації наслідків ДТП залучили 2 одиниці спецтехніки та 6 чоловік особового складу. Обставини події встановлюють правоохоронці.



Фото - видання





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові 17 червня сталася ДТП з участю Skoda Octavia та Opel Vectra.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Львівській області.До місця виклику негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось,внаслідок події Opel Vectrа перекинувся та відбувся витік пального. Тож рятувальники підняли автомобіль за допомогою пневмо-подушки.Внаслідок ДТП травмованого пасажира 2015 року народження з автомобіля Opel Vectra госпіталізували до лікарні. До ліквідації наслідків ДТП залучили 2 одиниці спецтехніки та 6 чоловік особового складу. Обставини події встановлюють правоохоронці.Фото - видання Варта1.

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