Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Сьогодні, 16:14
У ресторації "Брама" можна замовити комплексний обід "з собою".
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Не гайте часу на роздуми, що приготувати чи де сьогодні поїсти. Замовляй комплексний обід в ресторації "Брама" з собою на виніс та забирайте біля вікна STREET WINDOW!", - йдеться у повідомленні.
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Вартість комплексного обіду - 50 гривень.
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Замовлення приймають у будні дні з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 361 34 03.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Не гайте часу на роздуми, що приготувати чи де сьогодні поїсти. Замовляй комплексний обід в ресторації "Брама" з собою на виніс та забирайте біля вікна STREET WINDOW!", - йдеться у повідомленні.
⠀
Вартість комплексного обіду - 50 гривень.
⠀
Замовлення приймають у будні дні з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 361 34 03.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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