Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*

У ресторації "Брама" можна замовити комплексний обід "з собою".Про це повідомляє адміністрація закладу."Не гайте часу на роздуми, що приготувати чи де сьогодні поїсти. Замовляй комплексний обід в ресторації "Брама" з собою на виніс та забирайте біля вікна STREET WINDOW!", - йдеться у повідомленні.Вартість комплексного обіду - 50 гривень.Замовлення приймають у будні дні з 12:00 до 15:00 за телефоном