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Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*

Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
У ресторації "Брама" можна замовити комплексний обід "з собою".

Про це повідомляє адміністрація закладу.

"Не гайте часу на роздуми, що приготувати чи де сьогодні поїсти. Замовляй комплексний обід в ресторації "Брама" з собою на виніс та забирайте біля вікна STREET WINDOW!", - йдеться у повідомленні.

Вартість комплексного обіду - 50 гривень.

Замовлення приймають у будні дні з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 361 34 03.

Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*

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Теги: Брама, комплексний обід, на виніс
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