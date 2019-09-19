Волинянин під час роботи з електроінструментом відрізав пальці





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Як пояснили очевидці, волинянин, працюючи з електроінструментом, пошкодив собі кисть руки, зокрема відрізав два пальці та поранив третій.



Інформацію про виклик підтвердив медичний директор з оперативної роботи комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради» Андрій Абрамов.



«15 червня о 15:25 на лінію служби «103» надійшло звернення, що у місті Нововолинську на вулиці Сонячній, 12 травмувався 30-річний чоловік. Унаслідок необережного поводження з інструментом він отримав повну травматичну ампутацію третього пальця, травматичну ампутацію нігтьової фаланги четвертого пальця, рвану рана другого пальця. Постраждалого доставили в Нововолинську ЦМЛ», - прокоментував медик.



Натомість, зі слів свідків інциденту, чоловік, який травмувався – працівник місцевої філії «Волиньобленерго». Проте у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» спростували інформацію про те, що чоловік, який отримав травми руки їхній працівник.



«15 червня на вулиці Сонячній, 12 у Нововолинську, де усе трапилося, жодних робіт працівники «Волиньобленерго» не проводили. Тому цей чоловік жодним чином не може бути працівником «Волиньобленерго», - кажуть у пресслужбі.



Разом із тим у Нововолинській центральній міській лікарні про стан чоловіка не розповіли, посилаючись на лікарську таємницю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещасний випадок, внаслідок якого 30-річний чоловік пошкодив собі три пальці на руці, стався у Нововолинську 15 червня близько 15:25.Про це повідомили очевидці інциденту.Як пояснили очевидці, волинянин, працюючи з електроінструментом, пошкодив собі кисть руки, зокрема відрізав два пальці та поранив третій.Інформацію про виклик підтвердив медичний директор з оперативної роботи комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради»«15 червня о 15:25 на лінію служби «103» надійшло звернення, що у місті Нововолинську на вулиці Сонячній, 12 травмувався 30-річний чоловік. Унаслідок необережного поводження з інструментом він отримав повну травматичну ампутацію третього пальця, травматичну ампутацію нігтьової фаланги четвертого пальця, рвану рана другого пальця. Постраждалого доставили в Нововолинську ЦМЛ», - прокоментував медик.Натомість, зі слів свідків інциденту, чоловік, який травмувався – працівник місцевої філії «Волиньобленерго». Проте у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» спростували інформацію про те, що чоловік, який отримав травми руки їхній працівник.«15 червня на вулиці Сонячній, 12 у Нововолинську, де усе трапилося, жодних робіт працівники «Волиньобленерго» не проводили. Тому цей чоловік жодним чином не може бути працівником «Волиньобленерго», - кажуть у пресслужбі.Разом із тим у Нововолинській центральній міській лікарні про стан чоловіка не розповіли, посилаючись на лікарську таємницю.

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